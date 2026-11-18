El mercado cambiario argentino operó este miércoles 18 de noviembre de 2026 con una marcada tendencia alcista en las cotizaciones financieras y paralelas, movimiento que impulsó al dólar contado con liquidación (CCL) por encima de la barrera de los $1.700 y volvió a colocar el foco de los operadores sobre las brechas cambiarias. Con este repunte, la distancia entre el dólar mayorista y el CCL llegó a rozar el 10%, su registro más elevado desde fines de septiembre y principios de octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas. Según informes de consultoras privadas, la dinámica refleja las tensiones acumuladas entre el riesgo país, las tasas de interés en pesos y la creciente incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Los analistas advierten que los diferenciales cambiarios pueden enfrentar nuevas presiones en los próximos meses debido a lo que denominan «represión financiera», un esquema en el que las regulaciones sobre el mercado de cambios impiden los mecanismos habituales de arbitraje y trasladan cualquier ajuste hacia los dólares bursátiles. Frente a la disyuntiva entre convalidar tasas más altas —con el consiguiente costo fiscal y sobre la actividad económica— o acelerar el ritmo de suba del dólar oficial, el Gobierno prioriza la estabilidad cambiaria y descarta flexibilizar la política monetaria. Pese al salto de este miércoles, el tipo de cambio oficial acumula en lo que va de 2026 un avance muy inferior al 26,3% de inflación registrado hasta octubre, un atraso relativo que ya genera reclamos empresariales por el encarecimiento de los costos internos en moneda dura.

En paralelo, la atención de la plaza financiera se concentra en el frente externo y en la capacidad de acumular divisas para cubrir los compromisos de deuda de 2027, año en que los vencimientos del Tesoro y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) suman US$ 28.000 millones. Mientras estudios privados estiman un posible faltante de US$ 17.000 millones si no se amplían las fuentes de financiamiento, el mercado sigue de cerca las compras de reservas que realiza el Tesoro al BCRA para afrontar el pago de US$ 4.400 millones a bonistas en enero, el momento de ingreso de los desembolsos previstos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales antes de fin de año, y el impacto regional de la depreciación del real brasileño.

Cómo operó el dólar este miércoles 18 de noviembre

De acuerdo con los paneles de Rava Bursátil, la jornada dejó subas en todas las variantes del billete estadounidense.

En el segmento regulado, el dólar mayorista avanzó 0,5% en la jornada hasta los $1.559,50 (con subas de 1,7% en noviembre y de 7% en lo que va del año), mientras que el dólar oficial minorista subió 0,3% a $1.580 (+1,3% mensual y +6,8% anual) y promedió $1.582,677 para la venta, según la Comunicación B9791 del BCRA.

En el segmento financiero, el dólar CCL partió de una apertura de $1.696,41 —mismo valor del cierre anterior—, osciló entre un mínimo intradiario de $1.682,48 y un máximo de $1.725,35, y finalizó en $1.717,06, con un incremento diario de 1,2%, un avance mensual de 3,8% en noviembre y una suba acumulada de 12,6% en 2026.

Por su parte, el dólar MEP trepó 1,8% en la rueda hasta los $1.629,84 —luego de superar los $1.638 durante la operatoria—, con avances de 3,6% en el mes y de 10,1% en el año; mientras que el dólar cripto se ubicó en $1.740,18 tras ganar 1,5% en el día (3,2% mensual y 12,8% anual). A su vez, el dólar tarjeta escaló 0,3% hasta los $2.054 (+1,3% en el mes y +6,8% en el año).

En el circuito informal, el dólar blue acompañó la presión alcista con un salto de 1,53% y cerró a las 16:30 en $1.630,00 para la venta, lo que estableció una brecha de 2,9% respecto del dólar oficial minorista.

En el mercado de futuros ROFEX los contratos cerraron en $1.571 para noviembre de 2026 ( DLR/NOV26 ), $1.604 para diciembre ( DLR/DIC26 ) y $1.634,50 para enero de 2027 ( DLR/ENE27 ).

El tablero de brechas cambiarias de Rava reflejó el ensanchamiento de los diferenciales: la distancia entre el oficial minorista y el CCL saltó 13% en el día para cerrar en 8,70%, desde una apertura de 7,70% y con un rango intradiario entre 6,80% y 9,20%, mientras que la brecha entre el CCL y el mayorista llegó a rozar el 10%.

Asimismo, la diferencia entre el oficial y el MEP se ubicó en 3,20% con tendencia alcista, y el spread entre MEP y CCL marcó 5,40%. Por el lado de la autoridad monetaria, el reporte del BCRA de este miércoles informó que las reservas internacionales brutas cerraron en US$ 49.551 millones, hubo compras de divisas por US$ 11 millones y que las tasas de referencia para bancos privados fueron del 24,00% TNA (26,81% TEA) para la TAMAR mayorista y del 23,25% TNA (25,88% TEA) para la BADLAR.

Represión financiera y el dilema hacia 2027: la mirada de las consultoras y el BCRA

Según un informe publicado por Bloomberg Línea, Portfolio Personal Inversiones (PPI) atribuyó la ampliación de las brechas cambiarias al mayor avance de los dólares financieros frente al tipo de cambio oficial y advirtió que estos diferenciales pueden mostrar nuevas presiones a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2027. «La manera que tiene el BCRA de atacar estos diferenciales es relajar restricciones cambiarias, algo más que improbable de cara a un año electoral», puntualizó la sociedad de bolsa en su reporte.

En la misma línea, Balanz Research explicó que la evolución divergente entre el riesgo país y las tasas de interés en pesos responde a la «represión financiera», un marco donde los controles cambiarios y sobre las transacciones financieras impiden el funcionamiento de los arbitrajes habituales y permiten que convivan niveles de tipo de cambio y rendimientos incompatibles en un mercado sin restricciones. La entidad señaló que el CCL, por la profundidad de su mercado y su menor exposición a intervenciones oficiales, reacciona con mayor rapidez ante las novedades financieras, por lo que cuando el dólar oficial y las tasas en moneda local no acompañan esos movimientos, el ajuste se traslada a la brecha.

Para reducir ese diferencial, Balanz evaluó que el Gobierno enfrenta costos elevados tanto si convalida tasas más altas como si acelera el deslizamiento oficial. «Las tasas reales de los Boncer largos ya rondan el 10%, mientras que los bonos en dólares de ley local con vencimientos similares rinden alrededor del 18%. Convalidar algo de esa diferencia implicaría importantes costos fiscales y, potencialmente, también para la actividad económica», analizó la firma.

A la vez, descartó una corrección abrupta del dólar oficial: «Por lo tanto, vemos más probable una combinación de subas graduales y leves del TCO y de las tasas de interés, pero no lo suficiente como para reducir la brecha cambiaria a los niveles de 5-6% observados en septiembre». El reporte concluyó que el Ejecutivo prioriza la estabilidad cambiaria frente a la reactivación, con un uso acotado de reservas desde comienzos de 2026 y con el endurecimiento de regulaciones financieras como herramienta ya aplicada en 2025.

Desde el plano oficial, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, rechazó las propuestas de flexibilizar la política monetaria o impulsar un «plan platita» para dinamizar la economía hacia 2027.

Durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central —que cerraron el martes con un discurso del presidente Javier Milei—, Werning calificó esas iniciativas como «muy peligrosas» y afirmó: «Es muy peligroso plantear aflojar la política monetaria para aumentar la actividad. Quizás para un economista en Estados Unidos puede mostrar evidencia distinta; en Argentina no sucede». El funcionario describió los estímulos de corto plazo como «paliativos para los síntomas», cuestionó la búsqueda de «balas de plata» basadas en mantener el dólar «siempre hacia arriba» y las tasas «siempre hacia abajo», y sentenció: «Devaluar salarios y licuar ahorros, lejos de ofrecer un camino al futuro, son recetas que nos retrotraen a diciembre de 2023».

Los vencimientos de 2027, el rol de las reservas y los factores externos bajo la lupa

La cautela del mercado también responde al calendario financiero del próximo año. Un estudio de Fundación Mediterránea elaborado por el economista Jorge Vasconcelos advirtió que, pese a que el Gobierno sostiene que el programa financiero de 2027 «está cerrado», puede registrarse un faltante de US$ 17.000 millones que demandaría un uso intensivo de reservas.

Si bien aclaró que la deuda argentina no enfrenta un problema de solvencia —con un peso cercano al 40% del Producto Interno Bruto (PIB)—, Vasconcelos apuntó que el oficialismo no aprovechó los períodos en que el riesgo país se acercó a los 400 puntos para realizar canjes como los ejecutados por Ecuador. «En las expectativas pesan los vencimientos de deuda del Tesoro y del Banco Central por 28 mil millones de dólares para 2027, un año en que habrá que transferirle 5,6 mil millones netos al FMI, luego de años de flujo positivo hacia la Argentina», precisó el economista, y sostuvo sobre las líneas bilaterales: «Los swaps con Estados Unidos y China, en caso de poder ejecutarse, deberían formar parte de un ‘Plan B’, no ser el ‘Plan A’».

No obstante, el documento de Fundación Mediterránea contrapuso esa exigencia con una mejora en el frente externo: la cuenta corriente del balance de pagos (base caja) alcanzaría un superávit de US$ 7.000 millones en 2026, resultado que junto con el ingreso neto de capitales explicaría una mejora próxima a los US$ 9.000 millones en las reservas del BCRA durante el año.

A ello se sumó la declaración efectuada el lunes por el ministro de Economía, Luis Caputo, en Radio Mitre, donde aseguró que los dólares comprometidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) desde 2027 se duplicarán de US$ 8.000 millones a US$ 15.000 millones. Hacia 2027, Vasconcelos señaló que la brecha entre sectores dinámicos (agro, minería e hidrocarburos) y actividades rezagadas (economías regionales, industria, comercio y turismo) puede incidir en el clima político provincial, además de factores globales como las tasas en Estados Unidos, los mercados vinculados a la inteligencia artificial y la evolución de Brasil: «Las conclusiones no son firmes de cara al futuro mediato. Y con esas condiciones hay que convivir».

En el corto plazo, un reporte enviado el martes por PPI a clientes puso el foco en las compras de divisas del Tesoro al BCRA para cubrir el vencimiento con bonistas de enero por US$ 4.400 millones. Según la consultora, el Tesoro ya le compró al Central más de US$ 7.300 millones en 2026 —por encima del tope de US$ 6.700 millones del programa financiero y equivalentes al 45% de los más de US$ 16.200 millones adquiridos por el organismo en el año—, dato consistente con los registros de Max Capital, que detectó al 12 de noviembre una suba superior a US$ 300 millones en los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA frente a una caída equivalente en pesos (mientras los depósitos privados en dólares bajaron US$ 40 millones hasta US$ 42.899 millones).

«La respuesta dependerá, en buena medida, del momento en que ingresen los desembolsos externos que tiene en el radar», indicó PPI respecto de los US$ 850 millones pendientes del FMI tras la tercera revisión —previstos para comienzos de diciembre— y otros US$ 1.000 millones de organismos internacionales esperados «antes de fin de año», al concluir que «el timing de estos ingresos será determinante para dimensionar las necesidades de asistencia del BCRA y la demanda adicional de divisas que podría enfrentar el mercado oficial».

Al evaluar el pulso cotidiano del mercado, el titular del Estudio Ber, Gustavo Ber, vinculó en Infobae el deslizamiento gradual del dólar mayorista con la depreciación del real brasileño —que tocó máximos desde abril de 2025 ante versiones sobre cambios económicos en la nueva etapa de Luiz Inácio Lula da Silva— y la estacionalidad monetaria local.

«La depreciación de real brasileño -en medio de especulaciones sobre cambios en el programa económico para la nueva etapa de Lula- viene despertando una creciente preocupación, ya que dicho movimiento no resultaría positivo para la economía de Argentina. Así es que el dólar mayorista vuelve a deslizarse, ahora ligeramente por encima de los $1.550, a un ritmo gradual que reconoce el contexto, con un BCRA que sigue aspirando a comprar divisas y posiblemente relajando un poco la política monetaria, aprovechando la estacional mayor demanda de dinero», afirmó Ber.

«A pesar de ello, no abandonaría su cautelosa postura, ya su objetivo es evitar sobresaltos cambiarios y en la inflación, y además se anticipa que dicha mayor necesidad de pesos rápidamente se revierte en los primeros meses de año», añadió.

Por su parte, Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, destacó el impacto del Decreto 1366/2026 —que eliminó el requisito de mayoría accionaria local y habilitó a empresas extranjeras radicadas en el país a competir como proveedoras locales dentro del RIGI, medida que agiliza inversiones en energía y minería pero despierta reclamos de las pymes industriales— y el efecto de los balances tecnológicos de Wall Street, como el de Nvidia, sobre el apetito por activos emergentes.

El reclamo de la construcción por el atraso del dólar frente a la inflación

Mientras el mercado monitorea el techo de las bandas cambiarias establecido por el Banco Central en $1.972,96 —más de $413 por encima del dólar mayorista—, la suba acumulada de 7,0% en el tipo de cambio oficial frente al 26,3% de inflación hasta octubre reavivó los planteos sectoriales por el encarecimiento de los costos internos en dólares.

En una entrevista concedida a Bloomberg Línea durante el Foro ABECEB en Buenos Aires, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, respaldó la decisión de Javier Milei y Luis Caputo de evitar una devaluación, pero reclamó que el dólar no siga por detrás de los costos internos.

«No tengo ninguna duda, creo que la devaluación nunca soluciona nada. Dicho esto, lo que me gustaría, pensando en la industria, es que (el dólar) no se atrase respecto a los costos internos«, manifestó Weiss. El empresario explicó que, como la mano de obra y gran parte de los materiales se pagan en pesos mientras las propiedades se comercializan en dólares, el desfasaje encarece el metro cuadrado en moneda estadounidense y reduce la cantidad de compradores. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y de la consultora Equilibra, aunque la construcción repuntó 7,8% mensual desestacionalizado en septiembre (+5,1% interanual), continúa por debajo de mayo de 2025, un 20% abajo del pico de 2023 y un 25% por debajo del segundo trimestre de 2022.