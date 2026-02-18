El Gobierno buscará aprobar la reforma laboral este jueves en Diputados y presiona por mantener el FAL

La Libertad Avanza logró dictaminar la reforma laboral y buscará aprobarla este jueves en la Cámara de Diputados, en pleno paro general de la CGT. Con el quórum y la aprobación en general prácticamente garantizados, el Gobierno redobló las presiones para que la oposición no rechace el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), y se abrieron sospechas sobre dos posibles ausencias entre los cordobeses de Martín Llaryora.

La sesión fue convocada para este jueves a las 14 mientras transcurría el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, donde el oficialismo y aliados juntaron 44 firmas (sobre las 80 totales) para alzarse con el dictamen de mayoría.

El PRO apoyó en disidencia porque insiste en agregar el artículo para que las billeteras virtuales puedan pagar sueldos, pero no consigue los votos para hacerlo.

La oposición se dividió en diferentes dictámenes. Unión por la Patria presentó su propia reforma laboral, de 180 artículos, en un dictamen alternativo que recibió 29 firmas. Los diputados del interbloque Unidos estamparon firmas en cuatro dictámenes diferentes, lo que reveló un gran desorden interno. Y el Frente de Izquierda, previsiblemente, se inclinó por el rechazo.

Aunque el quórum para este jueves no está sobrado, estaría garantizado con las bancadas que acompañaron el pedido de sesión: el interbloque Fuerzas del Cambio (integrado por el PRO, la UCR y el MID) y los bloques provinciales que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Reforma laboral: las preocupaciones del Gobierno para este jueves

La verdadera preocupación del Gobierno no pasa por el quórum, sino por no perder nada más en la votación en particular.

El oficialismo ya resignó el artículo sobre licencias médicas (el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, confirmó que será eliminado) y trabaja para que no caigan otros artículos o capítulos.

El que más peligra es el FAL, el nuevo fondo para costear indemnizaciones mediante un aporte patronal (del 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes) que será descontado de la contribución al sistema previsional y administrado por privados. La caída de este título (el II) significaría un duro golpe para el Gobierno.

“Es una reforma previsional encubierta, pero también una reforma financiera, porque va a ser utilizado por el Ministerio de Economía para fondear al Tesoro”, denunció la “dipusindical” kirchnerista Vanesa Siley. “Son 6.000 millones de dólares anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores al sector financiero, para alimentar las indemnizaciones que pretenden llevar adelante”, alertó por su parte el cegetista Jorge Sola.

Para la suerte del FAL será importante el rol de los cordobeses de Martín Llaryora, que habitan en Provincias Unidas. Alejandra Vigo votó en contra en el Senado y los diputados también planteaban reparos, pero en lugar de votar en contra, dos de ellos podrían ausentarse, algo que podría incidir a favor del Gobierno en una votación ajustada.

Una de las posibles ausentes es Alejandra Torres, quien se encuentra fuera del país. La legisladora, cercana a la Fundación Mediterránea, explicó a este medio que su viaje estaba “programado”. El otro faltazo podría ser el de Ignacio García Aresca, el más identificado con Llaryora. El “Colo” no participó del debate en comisiones (integra la de Presupuesto y Hacienda) y puso en su lugar a Carolina Basualdo.

También hay expectativa sobre el papel de Juan Schiaretti, en su segunda sesión como diputado. Aunque buena parte de Provincias Unidas no dará quórum, no se descarta que el exgobernador baje finalmente al recinto, en sintonía con la postura de su esposa, Alejandra Vigo, quien aportó su presencia y votó a favor.

Además del FAL, otro capítulo en la cuerda floja es la derogación de una serie de estatutos profesionales, como el del Periodista. La secretaria general de Fatpren (Prensa), Carla Gaudensi, denunció que la medida se hizo a pedido de empresas de medios que quieren eliminar la indemnización especial prevista en ese estatuto a modo de protección contra despidos arbitrarios.

En el proyecto aprobado en el Senado, la derogación se postergó hasta el 1ro de enero de 2027, pero Gaudensi advirtió que “la prórroga no nos sirve a los trabajadores, porque no tiene ninguna garantía”, ya que “el Gobierno nacional, a través de Patricia Bullrich, dijo explícitamente que no quiere ningún estatuto profesional y que todo pase a la Ley de Contrato de Trabajo”.

Por otra parte, el PRO no consigue apoyo en su cruzada a favor de las billeteras virtuales. Fue el diputado Fernando De Andreis, muy cercano a Mauricio Macri, quien llevó el tema al debate. “Es absurdo que por una ley le digamos a los trabajadores cómo tienen que cobrar”, se quejó, tras sostener que el proyecto “se queda corto”.

El rechazo al proyecto completo fue liderado por la CGT. Tras ratificar el paro general de 24 horas, el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, se trasladó de su sede central al plenario de comisiones y redobló la presión para que los diputados volteen la ley.

“No voten esta ley, no traicionen al pueblo trabajadores, porque les vamos a hacer un escarmiento”, amenazó Argüello (Camioneros). “La CGT no va a retroceder un solo paso ni va a resignar un solo derecho”, sentenció Jerónimo (Vidrio). Por su parte, Sola (Seguros) denunció una “quita de derechos individuales y debilitamiento de derechos colectivos”.

En medio del paro, la sesión de este jueves estará sostenida por guardias mínimas de los empleados legislativos, cuya gran mayoría se plegará a la medida de fuerza de la CGT.