Javier Milei regresó al país y confirmó su campaña electoral en la Patagonia: «Nos vemos en Tierra del Fuego»

El presidente Javier Milei regresó de Estados Unidos con la mira en las elecciones 2025. Desde el Gobierno ya confirmaron que su agenda en Argentina continúa con una visita a la Feria Internacional de Turismo y sigue con una visita a la Patagonia donde llegará con el objetivo de activar la campaña de La Libertad Avanza.

Fuentes cercanas al mandatario anticiparon a Noticias Argentinas que Javier Milei tiene previsto este sábado al mediodía asistir al mega evento que se celebrará desde el 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural. Se trata de la Feria Internacional de Turismo de América Latina que contará con la presencia de los actores más influyentes del turismo global.

Luego de esto se prevé que el presidente retome el tramo final camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre. El propio Javier Milei confirmó que el próximo lunes llegará a la Patagonia con el objetivo de arribar a la ciudad de Ushuaia como parte de una nueva campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció.

En el mismo posteo donde se muestra acompañado de sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en la Cámara de Senadores, y Miguel Rodríguez, quien busca lugar en Diputados, el libertario escribió: «A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!«.

La agenda electoral de Javier Milei

En lo que resta de campaña electoral, el equipo del presidente adelantó que prepara visitar a otras nueve provincias para conseguir más apoyo en la contienda que libra La Libertad Avanza contra Fuerza Patria.

Fuentes cercanas al presidente Javier Milei informaron que se barajan varios destinos posibles para su primera visita oficial de campaña. El principal es Rosario, Santa Fe, considerado clave por el peso electoral de la provincia. La visita no solo busca el caudal de votos, sino también vincular la imagen del mandatario con el primer candidato a diputado nacional, el joven militante libertario Agustín Pellegrini, de 25 años.

Aunque aún no hay una confirmación al cien por ciento, se están evaluando otros posibles destinos patagónicos para la agenda del presidente como: Río Negro, para hacer campaña junto a la senadora Lorena Villaverde; y Neuquén, cuya figura visible es Nadia Márquez.

No obstante, el destino con mayor certeza de que cuente con la aparición del presidente es la ciudad de Mar del Plata, donde los libertarios obtuvieron una excelente performance en los comicios locales.