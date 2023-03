Elecciones 2023: “Se han podido expresar las distintas miradas sobre la realidad del roquense”, dijo Arabela Carreras

La ciudad de General Roca da el puntapié inicial con las elecciones del 2023. La segunda ciudad más poblada de Río Negro tiene 6 candidatos que se disputan la intendencia. 84.496 personas son las que están en condiciones de votar en los 33 establecimientos habilitados.

La gobernadora de Rio Negro, Arabela Carreras, desde Bariloche habló con RIO NEGRO RADIO. Se refirió en principio a la contienda electoral: «Es una jornada muy intensa después de una corta campaña muy productiva, se han podido expresar las distintas miradas sobre la realidad del roquense, mucho diálogo con vecinos, mucho recorrido, creo que esto siempre es positivo». Respecto al día de hoy dijo “se está dando una jornada democrática como esperamos: en paz, con cordialidad y además con mucho contenido de ideas”.

También aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el sistema democrático que impera en Argentina, de manera ininterrumpida desde 1983. “Es un sistema imperfecto, lo sabemos. Pero es el mejor de los sistemas que conocemos, en el sentido de que se expresan las voluntades, se produce recambio periódico de las autoridades o una reconfirmación. Una nueva elección desafía a todos quienes nos desempeñamos en el espacio público”.

Además, brindó su opinión respecto a la corta campaña electoral que se desarrolló en Roca: “Yo creo que vamos ganando también en madurez. Las propuestas tienen más que ver con el hacer, con el vínculo, con el interiorizarse sobre lo que nos falta, contar lo que hemos podido ir haciendo, no tanto en la confrontación de la vieja política”. Aseguró que tanto en Roca como en la provincia de Rio Negro, se logró un desempeño político centrado en ideas y no en chicanas: “Hay estilos que han quedado fuera de la agenda de la ciudadanía. Creo que ese tipo de expresiones más altisonante, en Río Negro por lo menos, no tienen una vigencia hoy y tienen más bien vigencia los debates de más contenido”. Por ultimo aseguró, “creo que hemos podido crecer mucho en diálogo democrático”.

El último tema del que habló la gobernadora, en el programa especial por las elecciones por RÍO NEGRO RADIO, fue su presencia en el acto que tuvo como protagonista a Cristina Fernández en la Universidad Nacional de Río Negro el viernes pasado.

Después de que la vicepresidenta recibiera el doctorado honoris causa, y tras que se escucharon abucheos, Arabela Carreras junto a su gabinete se retiró. Respecto a ese hecho la gobernadora dijo: “con ella tuvimos muy buen diálogo. Mi rol fue absolutamente institucional, me hizo ir a un acto supuestamente institucional, después de fuerte insistencia por parte de la organización para que estuviera presente en este acto. La verdad es la intolerancia, una vez más. Era un acto institucional y se convirtió en un acto político que atrasa bastante. Pero bueno, es decisión de quien lo organiza. Con la vicepresidenta muy bien, muy buen diálogo, muy correcto. Después ella me llamó y recordó episodios en su carrera política donde la intolerancia y la falta de diálogo democrático también primaron, así que estuvo allí solidarizándose conmigo, desde lo personal y también desde lo institucional”.

Escuchá a Arabela Carreras en el programa especial de RÍO NEGRO RADIO:

