Soria pidió el sello del PJ para las elecciones de Roca y qué respondió el presidente del Partido

La intendenta María Emilia Soria quiere participar en la elección de Roca con el sello del Partido Justicialista. Así, se desprende de la carta documento enviada al presidente del Consejo del PJ, Sergio Hernández, reclamándole que se convoque a internas en su ciudad para resolver las candidaturas locales.

En la misiva, la jefa comunal resalta su “firme e indeclinable intención de ser candidata a intendenta por el Partido Justicialista”.

“No, no he recibido nada”, respondió Hernández ayer cuando lo consultó Río Negro por el formal pedido de Soria. Admitió haber visto la nota circulando por las redes, pero aclaró que contestará cuando sea notificado.

“Entiendo, en principio, que el PJ está en alianza en Nos Une Río Negro, entonces no corresponde nada individual”, afirmó.

Con esa petición, el partido quedó en otro brete ya que el PJ (como Nos Une Río Negro) cerró un acuerdo con JSRN mientras que Soria integra el sector peronista que se mantiene en la oposición, acompañando el armado del Frente de Todos, que encabeza Silvia Horne con su candidatura a la Gobernación.

La mayoría de los intendentes del FdT adhirieron al entendimiento con el oficialismo y, ahora, negocian las construcciones electorales en sus localidades, en general, en sintonía con sus socios. Por caso, Hernández, también intendente de Lamarque, trabaja en su dispositivo para su reelección el 16 de abril, coincidiendo con el proceso provincial. El presidente de JSRN y ex gobernador, Alberto Weretilneck garantizó a los jefes locales del FdT que no presentarían listas para las intendencias en sus municipios. En Lamarque existe una complicación porque el titular del Ejecutivo es quien encabeza la lista del Concejo y, por eso, habrá boleta de JSRN. Igual, hay promesas adicionales.

“La ayuda está en que el primer candidato la boleta tiene más del 60% de intención de voto en Lamarque”, repite Hernández, en relación a Weretilneck.

Roca votará el 12 de marzo y Soria requirió la identificación del PJ, con la carta documento.

La intendenta recuerda que el Código Electoral y la Carta Orgánica exigen para “poder presentar candidatos proclamados deberá previamente convocarse a elecciones internas”. Afirma que la convocatoria corresponde al Consejo partidario, pidió se cumpla a la brevedad, y se reservó recurrir a la Justicia “para el improbable caso que se intente de manera antidemocrática cercenar la libre participación democrática de los afiliados”.

A fines del 2022, el sector liderado por los Soria logró el reconocimiento judicial de un partido municipal, denominado Pasión por Roca, y dispone de ese instrumento como garantía para participar en la elección.