José Asaad se quedó con más congresales en el PJ de Neuquén: qué arrojó el escrutinio definitivo

El escrutinio definitivo de la interna del Partido Justicialista de Neuquén confirmó los resultados que se conocieron en la noche del 15 de marzo: José Asaad, actual intendente de Vista Alegre, conducirá los destinos del peronismo provincial durante los próximos cuatro años.

El dirigente del Peronismo Territorial se impuso por 189 votos frente al candidato Juan Domingo “Chule” Linares, del Peronismo para la Victoria.

Además, según confirmaron desde la Junta Electoral a Diario RÍO NEGRO, su lista tendrá 35 representantes propios en el Congreso Provincial, mientras que la rival se quedó con 24, pese a los festejos anticipados que habían realizado en la noche de los comicios.

Ernesto Lagos, titular de la Junta Electoral, señaló que el cuerpo se completará con 13 miembros que compitieron con cuatro listas que iban en formato de boleta «corta», sin acompañar a ninguno de los dos candidatos.

En cuanto al Consejo Provincial, que estará encabezado por el electo Asaad, tendrá 19 integrantes en total que se reparten entre la lista ganadora (75% de los cargos) y la que salió segunda (el 25%). Así, el Peronismo Territorial ocupará los primeros 14 lugares, mientras que el Peronismo para la Victoria tendrá cinco.

Según confirmó, la participación rondó el 16% sobre un padrón que tenía más de 20.000 afiliados habilitados para votar.

Desde la Junta Electoral se indicó que el miércoles se llevará la documentación al juzgado federal de Carolina Pandolfi para concluir el proceso de la interna y fijar la fecha de proclamación de nuevas autoridades.

Según el cronograma, está prevista para el lunes 30, aunque Lagos aclaró que están buscando acordar un día donde todos los candidatos electos puedan participar.