Sospechas sobre la AFA: el Banco Central pone la lupa en el manejo de dólares y euros durante el cepo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en el presunto manejo irregular de divisas por una cifra que supera los 200 millones de dólares. Los detalles en esta nota.

Por qué el Banco Central inició una investigación sobre la AFA

La lupa de la autoridad monetaria está puesta sobre los movimientos financieros de la AFA realizados entre 2020 y 2021, un período marcado por la vigencia de estrictas restricciones cambiarias.

Según la investigación, la asociación habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

El expediente detalla que la suma bajo análisis asciende a 131.384.828 dólares y 94.999.920 euros. Los investigadores sospechan que la entidad utilizó estrategias para eludir la pesificación obligatoria al tipo de cambio oficial, que en ese entonces presentaba una brecha significativa respecto a las cotizaciones paralelas. Entre las irregularidades detectadas, se destacan dos modalidades:

Cambio de rubro: fondos que inicialmente ingresaban bajo códigos de servicios fueron presuntamente registrados luego como “donaciones” u “otras transferencias corrientes” (código I08), categorías que permitían evitar la liquidación de las divisas.

Montos pendientes: remesas que directamente no pasaron por el mercado oficial, incluyendo posibles operaciones con dólares financieros como el Contado con Liquidación (CCL).

