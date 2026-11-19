La reforma electoral que obtuvo dictamen este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cambia de raíz la mecánica de votación para los próximos comicios. Más allá de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) exclusivamente durante 2027, el proyecto incorpora modificaciones permanentes en la Boleta Única de Papel (BUP) que simplifican el sufragio por partido.

El texto definitivo, que aún debe ser aprobado en los recintos de ambas cámaras para convertirse en ley, descarta finalmente el sistema de listas de adhesión (colectoras) que se había discutido en la previa y mantiene el sistema proporcional D’Hondt para el reparto de bancas legislativas.

Cómo cambia la Boleta Única de Papel según la reforma política que obtuvo dictamen para tratarse en el Senado

El eje central de la modificación apunta a la experiencia del elector frente a la boleta única. El dictamen establece tres reglas operativas concretas:

Casillero de lista completa: los votantes podrán hacer una única marca en un casillero superior para elegir a todos los candidatos de una misma agrupación política o alianza. Quienes prefieran cortar boleta y seleccionar candidatos de distintas fuerzas por categoría podrán seguir haciéndolo como hasta ahora.



los votantes podrán hacer una en un casillero superior para elegir a todos los candidatos de una misma agrupación política o alianza. Quienes prefieran cortar boleta y seleccionar candidatos de distintas fuerzas por categoría podrán seguir haciéndolo como hasta ahora. Cruce de marcas (validez parcial): si un elector marca el casillero de lista completa de un partido y, además, tilda un candidato de otra fuerza para un cargo específico, el voto se anulará únicamente para esa categoría , manteniéndose válido para el resto de la columna.



si un elector marca el casillero de lista completa de un partido y, además, tilda un candidato de otra fuerza para un cargo específico, el voto se anulará , manteniéndose válido para el resto de la columna. Doble marca al mismo partido: si el votante marca la lista completa y también selecciona a un candidato individual dentro de la misma agrupación, el sufragio computará como válido.

Otros cambios permanentes en las reglas electorales

A diferencia de la suspensión de las PASO —que regirá solo para el turno electoral de 2027—, el dictamen introduce transformaciones definitivas en el régimen político y el desarrollo de la jornada electoral: