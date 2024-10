Tasa vial en Neuquén: se viene la guerra de carteles entre Gaido y los estacioneros?

En las estaciones de combustible de la ciudad se avecina una guerra de carteles por el cobro de la tasa vial en las estaciones de la región, del lado de Neuquén. La semana pasada varios expendedores pusieron en lugares muy visibles de los surtidores, en color amarillo, la distinción de que el precio incluía un plus por la tasa vial que cobra la municipalidad. El oficialismo en Neuquén capital quiere agregar los otros impuestos que cobra Nación, de la cual no hablan los expendedores en sus comunicados, contrarios al cobro de la tasa vial.

La cartelería en las estaciones de combustible fue ordenada por una resolución de la secretaría de Energía de la Nación, que ordena exhibir, en donde se cobre la tasa vial, la existencia de ese tributo.

La Cámara de expendedores de combustible de la región, que está en contra de que se cobre la tasa vial, aplaudió la medida.

Las diferencias entre los empresarios y municipios para cobrar la tasa son públicas. La cámara de expendedores y la Federación de estacioneros cuestionaron la tasa vial desde la sanción en febrero en Neuquén capital, a la que se fueron sumando otras localidades.

Hubo comunicados en los que inclusive ponían en duda el destino de la recaudación del 4,5% del precio neto del combustible.

tasa vial 470 millones de pesos Fue la última recaudación que llegó al municipio el 18 de septiembre, con destino al fondo de emergencia en Transporte

La última ciudad en incorporar el tributo fue Junín de los Andes. Cipolletti, por ejemplo, la sancionó pero no la puso en práctica y en Zapala, el intendente Carlos Koopman, retiró el proyecto del Deliberante, por la polémica que esto generó entre los taxistas.

Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, San Martín de los Andes, Cutral Có y Huincul, entre otras, ya cobran la tasa para subsidiar el transporte urbano.

Actualmente en $10.000 pesos de carga de nafta, la tasa vial involucra unos $356 pesos (4,5% del litro neto).

El MPN impulsa que se haga una nueva cartelería en la que se detalle que el 33% de la composición impositiva del litro de nafta, son tributos nacionales.

El detalle de cobro de impuestos en la factura sólo se discrimina en las boletas de tipo A (foto Matías Subat)

En tono enérgico, el intendente Mariano Gaido le respondió al sector de los estacioneros que la tasa vial fue la respuesta a la quita de subsidios del transporte por parte del gobierno de Javier Milei y que los empresarios no cuestionaban la falta de remisión a la ciudad o a la región de la recaudación impositiva de los combustibles que debiera ser girada para el transporte público.

«El objetivo es dejar expuesto que el precio es más caro que en otros lugares por una cuestión impositiva municipal», sostuvo el dirigente de la cámara empresaria de expendedores, Marcelo Pirri, cuando fue consultado por la colocación de los carteles.

Como los estacioneros ni siquiera aceptaron acudir a las reuniones en las que se iba a detallar la reglamentación de la tasa vial, el municipio no fijó un porcentaje de cobro administrativo, que se había discutido en la previa a la sanción de la ordenanza. «Como nos pusimos en la vereda del frente, no hubo porcentaje», reconoció Pirri.

Los contracarteles saldrán por ordenanza

Ahora, tras la colocación de los carteles, el municipio se ocupará de colocar stikers en el que se hará un detalle en cada comercio, de la composición del precio del combustible.

El área de comercio será la encargada de la aplicación de la nueva cartelería y se cobrarán de 500 a 2.000 módulos (50% del valor de la nafta súper) en caso de resistencia comercial, según estaba previsto en el proyecto que se votaría hoy en la sesión.

Según se discutió en el Deliberante, la ordenanza tendrá trámite express y se votará en la sesión de este jueves. «El diseño y los datos serán de la secretaria de Finanzas, lo distribuirá el área de comercio», destalló la presidenta de la comisión; Victoria Fernández.

Se indicó que los expendedores deberán colocar las calcomanías «en un lugar visible» con la indicación que «en esta jurisdicción, el precio del combustible contiene un 33,8%» de impuesto nacional. En el nuevo cartel, o stícker, se deglosarán «los impuestos, tasas y cualquier otro tributo que incide en el precio final» del litro de combustible que se carga en las estaciones.