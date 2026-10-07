Tensión en Educación: estudiantes ingresaron al Palacio Sarmiento en reclamo por el financiamiento universitario

Los estudiantes universitarios volvieron a protagonizar una jornada de protesta en Buenos Aires, esta vez con el ingreso de un centenar de alumnos al hall del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un aumento de la Beca Progresar.

Reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Los manifestantes realizaron una sentada dentro del edificio ubicado en Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires y anticiparon que permanecerían allí hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Además, convocaron a una movilización hacia las inmediaciones del Palacio para acompañar el reclamo.

Estudiantes universitarios entraron a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación e hicieron una sentada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. 📹 Vía Áncora https://t.co/rFS0ohiTQB October 7, 2026

Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, explicó a NA que la protesta comenzó con una sentada frente al edificio y derivó en el ingreso al establecimiento “en busca de respuestas”.

“Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, afirmó. Y sostuvo que el reclamo busca defender “el derecho de todos los argentinos a poder estudiar” y acceder a una carrera universitaria.

La protesta se produjo una semana antes de la 5° Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre y convocada hacia el Congreso. La movilización también incorporará reclamos por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Se nos acabó la paciencia”, afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.