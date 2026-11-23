El Feng Shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, propone diferentes prácticas para favorecer simbólicamente la prosperidad, el bienestar y la circulación de energía positiva dentro del hogar. Entre ellas aparece un ritual sencillo que utiliza un ingrediente presente en muchas cocinas: los porotos secos.

Según esta tradición, colocar un plato o recipiente con porotos en determinados sectores de la casa representa la posibilidad de atraer abundancia, fortalecer la estabilidad económica y abrir caminos hacia nuevas oportunidades.

La explicación está relacionada con el significado de las semillas, que simbolizan crecimiento, fertilidad y multiplicación. Por eso, los porotos se consideran un elemento asociado con la prosperidad y la continuidad de los recursos.

Por qué el Feng Shui recomienda colocar un plato con porotos en casa

Dentro de las creencias vinculadas con el Feng Shui, los porotos representan la capacidad de transformar algo pequeño en algo mucho mayor.

Al tratarse de semillas que pueden germinar y dar origen a nuevas plantas, se relacionan simbólicamente con el crecimiento económico, la generación de oportunidades y la abundancia sostenida.

También se vinculan con el elemento tierra y con la idea de estabilidad, dos conceptos importantes dentro de las prácticas de armonización del hogar.

La intención de este ritual es utilizar un objeto cotidiano como recordatorio de los deseos de prosperidad y bienestar.

Sin embargo, es importante aclarar que no existe evidencia científica de que colocar porotos en un recipiente atraiga dinero o modifique la situación económica. Se trata de una práctica simbólica.

Dónde colocar el plato con porotos para atraer abundancia, según el Feng Shui

La ubicación del recipiente es uno de los aspectos más importantes dentro de esta tradición. Existen cuatro espacios que suelen recomendarse para potenciar su significado.

1. Cerca de la puerta de entrada

La entrada principal es considerada la boca del Chi, el lugar por donde ingresa la energía al hogar.

Colocar un pequeño recipiente con porotos en este sector simboliza la bienvenida a nuevas oportunidades y la apertura de caminos.

2. En la cocina

La cocina representa el alimento, la nutrición y el sustento familiar.

Por eso, colocar los porotos sobre una mesada, una repisa o dentro de una alacena ordenada se asocia con la idea de mantener la abundancia y los recursos necesarios para el hogar.

3. En el espacio de trabajo

Otra alternativa es ubicar el recipiente sobre un escritorio o cerca del lugar donde se desarrollan actividades laborales.

En este caso, los porotos simbolizan el crecimiento de proyectos, la productividad y la posibilidad de generar nuevas oportunidades profesionales.

4. En el sector sureste de la casa

En algunas escuelas del Feng Shui, el sector sureste está asociado con la riqueza y la prosperidad dentro del mapa Bagua.

Por ese motivo, es uno de los lugares elegidos para colocar objetos que representan abundancia y crecimiento económico.

Cómo preparar el plato con porotos para atraer prosperidad

El ritual es sencillo y no requiere elementos costosos.

Materiales:

Un plato pequeño o cuenco de vidrio o cerámica.

Un puñado de porotos secos.

Una hoja de laurel (opcional).

Algunos granos de arroz (opcional).

Tres monedas limpias (opcional).

Paso a paso:

Elegir un recipiente limpio y en buen estado. Colocar los porotos secos hasta cubrir el fondo. Agregar una hoja de laurel si se desea reforzar el simbolismo de protección y prosperidad. Incorporar algunos granos de arroz o monedas como representación de abundancia. Ubicar el recipiente en uno de los sectores recomendados del hogar. Dedicar unos minutos a pensar en un objetivo personal relacionado con el bienestar o la estabilidad económica.

Dentro de esta práctica, la intención personal es tan importante como los objetos utilizados.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar los porotos

El Feng Shui también destaca la importancia de mantener los objetos limpios y en buenas condiciones.

Por eso, se recomienda revisar periódicamente el recipiente y reemplazar los porotos cuando presenten humedad, suciedad o signos de deterioro.

Los granos secos y bien conservados representan simbólicamente la continuidad y el crecimiento, mientras que los elementos deteriorados se asocian con el estancamiento.

Además, mantener el espacio ordenado forma parte de los principios generales de esta filosofía.

Qué significa tener porotos en casa según el Feng Shui

Más allá del ritual, la presencia de porotos, arroz y otras semillas dentro del hogar se relaciona con una idea central: la abundancia comienza con aquello que se tiene y puede crecer con dedicación y cuidado.

Por eso, este tipo de prácticas se utiliza especialmente en momentos de renovación, al comenzar un nuevo año o cuando se busca iniciar una etapa diferente.

El plato con porotos funciona como un símbolo de prosperidad y como una invitación a reflexionar sobre las metas personales.

Un gesto simple, económico y fácil de incorporar a la decoración, que permite sumar a la casa una tradición vinculada con la esperanza, el crecimiento y las nuevas oportunidades.