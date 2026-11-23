A partir de este martes 24 y hasta el viernes 27 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivará los depósitos bancarios correspondientes al cronograma mensual vigente, que incorpora el reajuste por movilidad del 1,93% oficializado mediante la Resolución 304/2026.

Durante estas cuatro jornadas hábiles, ANSES iniciará la liquidación de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, completará los últimos tramos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE), y abrirá el pago de la Prestación por Desempleo para los beneficiarios.

Calendario ANSES del martes 24 al viernes 27 de noviembre 2026: todas las fechas por terminación de DNI

Tras haber finalizado el viernes 20 la totalidad de los depósitos para los jubilados de la mínima ($444.158,46 de haber base más el bono de $70.000, totalizando $514.158,46 brutos), el organismo ordenó las acreditaciones de esta semana corta por último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Fecha de pago

(semana corta de noviembre 2026) Jubilaciones superiores al mínimo AUH, SUAF y Embarazo (AUE) Prestación por Desempleo Martes 24 de noviembre de 2026 DNI terminados en 0 y 1 DNI terminado en 8 Sin acreditación Miércoles 25 de noviembre de 2026 DNI terminados en 2 y 3 DNI terminado en 9

(cierre) DNI terminados en 0 y 1 Jueves 26 de noviembre de 2026 DNI terminados en 4 y 5 Pago Único

(todas las terminaciones) DNI terminados en 2 y 3 Viernes 27 de noviembre de 2026 DNI terminados en 6 y 7 Pago Único

(todas las terminaciones) DNI terminados en 4 y 5

ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2026 y cómo se prepara el aumento del 2,17% con aguinaldo de diciembre 2026

Las prestaciones, que se liquidan durante esta semana, reflejan los valores actualizados de noviembre 2026 y anticipan el salto salarial que se aplicará el mes próximo: