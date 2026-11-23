ANSES: quiénes cobran del 24 al 27 de noviembre 2026 y cuáles son los montos por prestación
Luego del feriado nacional de este lunes 23 de noviembre 2026, ANSES retoma el martes 24 su calendario de pagos para jubilados que superan el haber mínimo, AUH, SUAF, Embarazo y Desempleo. Conocé las fechas por DNI y los montos con el aumento del 1,93%.
A partir de este martes 24 y hasta el viernes 27 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactivará los depósitos bancarios correspondientes al cronograma mensual vigente, que incorpora el reajuste por movilidad del 1,93% oficializado mediante la Resolución 304/2026.
Durante estas cuatro jornadas hábiles, ANSES iniciará la liquidación de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, completará los últimos tramos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE), y abrirá el pago de la Prestación por Desempleo para los beneficiarios.
Calendario ANSES del martes 24 al viernes 27 de noviembre 2026: todas las fechas por terminación de DNI
Tras haber finalizado el viernes 20 la totalidad de los depósitos para los jubilados de la mínima ($444.158,46 de haber base más el bono de $70.000, totalizando $514.158,46 brutos), el organismo ordenó las acreditaciones de esta semana corta por último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):
|Fecha de pago
(semana corta de noviembre 2026)
|Jubilaciones superiores al mínimo
|AUH, SUAF y Embarazo (AUE)
|Prestación por Desempleo
|Martes 24 de noviembre de 2026
|DNI terminados en 0 y 1
|DNI terminado en 8
|Sin acreditación
|Miércoles 25 de noviembre de 2026
|DNI terminados en 2 y 3
|DNI terminado en 9
(cierre)
|DNI terminados en 0 y 1
|Jueves 26 de noviembre de 2026
|DNI terminados en 4 y 5
|Pago Único
(todas las terminaciones)
|DNI terminados en 2 y 3
|Viernes 27 de noviembre de 2026
|DNI terminados en 6 y 7
|Pago Único
(todas las terminaciones)
|DNI terminados en 4 y 5
ANSES: cuánto se cobra en noviembre 2026 y cómo se prepara el aumento del 2,17% con aguinaldo de diciembre 2026
Las prestaciones, que se liquidan durante esta semana, reflejan los valores actualizados de noviembre 2026 y anticipan el salto salarial que se aplicará el mes próximo:
- Montos vigentes en noviembre 2026: con el incremento del 1,93%, las jubilaciones superiores al mínimo alcanzan hasta un tope bruto de $2.988.765,82, la AUH y la Asignación por Embarazo acreditan $127.688,80 directos por hijo a nivel general ($165.995,44 en la Zona 1 patagónica), el primer rango del SUAF abona $79.816 por hijo, y la Prestación por Desempleo otorga un máximo de $322.000.
- Proyección confirmada para diciembre 2026: tras conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el INDEC, en diciembre 2026 ANSES aplicará una nueva suba del 2,17% (elevando el haber mínimo a $453.796,70 y el máximo a $3.053.622,04), sumándose además la segunda cuota del medio aguinaldo (SAC) —calculada como el 50% del mejor haber del semestre, equivalente a $226.898,35 en la mínima— y el bono extraordinario de $70.000 para alcanzar $750.695,05 brutos.
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