Tensión en el Congreso: Juan Grabois llamó «bobo» a un diputado libertario y defendió la marcha contra la Reforma Laboral

Juan Grabois y Álvaro Martínez protagonizaron un cruce durante la sesión en la Cámara de Diputados.

La sesión en la Cámara de Diputados por el nuevo régimen penal derivó en un fuerte cruce entre Juan Grabois y Álvaro Martínez, en medio del debate por la reforma laboral. El episodio ocurrió este jueves, cuando el legislador de Unión por la Patria fue interrumpido por un gesto del diputado de La Libertad Avanza y respondió con insultos en pleno recinto.

Según consignó la Agencia NA, el conflicto comenzó mientras Grabois exponía sobre cuestiones de privilegio. Martínez tomó un abanico, lo agitó y simuló ofrecérselo, en alusión a las imágenes virales de la protesta contra la reforma laboral donde una mujer lo abanicaba.

Reforma laboral y nuevo régimen penal: el gesto que desató el escándalo en Diputados

La reacción fue inmediata. Desde su banca, Grabois le lanzó: “¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito vos”, en medio de gritos y pedidos de orden.

La tensión se extendió durante varios segundos hasta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, intervino con reiterados llamados al silencio. La sesión continuó en un clima de confrontación entre oficialismo y oposición.

La reforma laboral llegará a la Cámara baja. Foto: Diputados.

Antes del incidente, Grabois ya había cruzado a Ardohain, quien cuestionó su presencia en la marcha contra la reforma laboral que terminó con incidentes y heridos. Ardohain había repudiado: “No puede ser que un legislador que ha sido elegido por voto popular hoy vaya en contra del sistema democrático”.

Grabois respondió: “Es lo menos democrático que escuché en mi vida. Si tiene pruebas de instigación a la violencia, que cumpla con su deber de servidor público y haga la denuncia penal”. También afirmó: “Quiero felicitar al pueblo que se movilizó pacíficamente para repudiar esta basura de reforma que intentan aprobar”.

“Tratado de libre comercio narco” y advertencias a Patricia Bullrich en el recinto

En otro tramo de la sesión, el diputado sostuvo que “en la República Argentina hay un tratado de libre comercio narco” y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por amparar a dirigentes con causas vinculadas al narcotráfico.

“Es narcocapitalismo lo que hacen ustedes. Cuando la agarraron a Villaverde traficando droga había una ministra camaleónica, muy poderosa (por Patricia Bullrich), que cambia de partido como de camiseta, que hizo con la (Ley) Banelco la misma reforma laboral quieren hacer ahora”, recordó.

Además, advirtió que “van a terminar yéndose en helicóptero como Patricia Bullrich” y aseguró que serán “su peor pesadilla y sus enemigos hasta que los saquemos del país”.