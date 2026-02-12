En vivo | Quórum en el Diputados: quedó abierta la maratónica sesión que busca bajar la edad de imputabilidad

La Cámara informó a su personal que el dinero será descontado en los próximos días. (Foto: gentileza)

Con el impulso político que le otorgó la reforma laboral, el Gobierno nacional acelera ahora en la Cámara de Diputados para concretar un doble objetivo: el nuevo Régimen Penal Juvenil y la validación del tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea.

Para la sesión maratónica de este jueves, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, lo que garantiza el quórum para una jornada que podría superar las 14 horas de debate.

Seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados El regreso de Schiaretti: jura ante el Senado y renuncia a la dieta En el inicio de la sesión, Juan Schiaretti juró como diputado nacional tras recuperarse de una intervención cardíaca que postergó su asunción en diciembre. El exgobernador de Córdoba regresa al Congreso después de once años y marcó su ingreso con un gesto político: renunció a percibir su dieta y gastos de representación, informando que mantendrá únicamente sus ingresos profesionales y su jubilación ordinaria. Sesión en marcha: hay quórum en Diputados para la Reforma Penal Juvenil Con lo justo, la Cámara de Diputados alcanzó los 129 legisladores presentes y dio inicio a la sesión especial. El oficialismo logró el quórum frente a 128 ausentes, habilitando el tratamiento de la Reforma Penal Juvenil como primer punto del temario.

La jornada se anticipa maratónica: tras el debate por la baja de imputabilidad, el recinto deberá tratar la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Todas las miradas están puestas en el tablero de votación, en lo que representa una prueba de fuego para la mayoría parlamentaria que busca consolidar el Gobierno. Mercosur-UE: votación «si o no» y aislamiento de la oposición A diferencia del debate juvenil, la ratificación del acuerdo con la Unión Europea se define por sí o por no, sin posibilidad de cambios al texto. El oficialismo llega con el camino despejado tras el plenario de ayer: solo el Frente de Izquierda y el peronismo rechazaron la medida, mientras que el resto de los bloques acompañó la iniciativa.



Para los libertarios, la simplificación del debate técnico acelera las chances de una aprobación rápida. Los ejes del Plan Bullrich: imputabilidad a los 14 años y penas de hasta 15 años El proyecto fija en 14 años la edad de punibilidad para delitos gravísimos (homicidios, robos con violencia, abusos y secuestros), con un tope de 15 años de prisión.



En paralelo, la norma introduce penas alternativas para infracciones menores a 10 años, tales como monitoreo electrónico, servicios comunitarios y reparación del daño, buscando un esquema de justicia penal juvenil diferenciado. Quórum garantizado y optimismo por la baja de imputabilidad Tras los dictámenes de ayer, el Gobierno inicia la sesión con apoyo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales (Tucumán, San Juan, Salta y Misiones). Este respaldo garantiza el quórum y una proyección de mayoría para bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Pese al entusiasmo, en La Libertad Avanza reina la cautela: temen que la oposición aliada fuerce cambios inesperados durante la votación en particular. Diputados debate la Reforma Penal Juvenil El proyecto de ley que busca la Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años será debatido este jueves en la Cámara de Diputados a partir de las 11.





Dentro de la sesión especial también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Nuevo Régimen Penal Juvenil: imputabilidad desde los 14 años

El proyecto liderado por el Ministerio de Seguridad propone una reforma estructural para los menores en conflicto con la ley penal. Los ejes centrales del texto que llega al recinto son:

Baja de la edad de punibilidad: Se establece en los 14 años para delitos graves como homicidios, secuestros, abusos y robos violentos, con una pena máxima de 15 años.

Se establece en los para delitos graves como homicidios, secuestros, abusos y robos violentos, con una pena máxima de 15 años. Penas alternativas: Para delitos menores (con escalas inferiores a 10 años), se introducen medidas como monitoreo electrónico, servicio comunitario y reparación del daño.

Para delitos menores (con escalas inferiores a 10 años), se introducen medidas como monitoreo electrónico, servicio comunitario y reparación del daño. Infraestructura especializada: Se prevé la creación de institutos de detención exclusivos para menores, con tratamiento de adicciones y educación, prohibiendo el contacto con adultos.

Se prevé la creación de institutos de detención exclusivos para menores, con tratamiento de adicciones y educación, prohibiendo el contacto con adultos. Rol de la víctima: Se garantiza el patrocinio jurídico y la participación activa durante todo el proceso penal.

Acuerdo Mercosur-UE: la carrera por las cuotas de exportación

En el plano exterior, el oficialismo busca que Argentina sea el primer socio del bloque en ratificar el acuerdo parlamentariamente. Al votarse a «paquete cerrado», la estrategia consiste en obtener ventajas competitivas antes que Brasil y Uruguay.

El objetivo es asegurar la ocupación de cuotas de exportación cárnica aprovechando la vía económica del tratado, que permite la apertura inmediata de mercados. Sin embargo, la iniciativa enfrenta el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Germán Martínez y Santiago Cafiero cuestionaron la celeridad del trámite y calificaron el convenio como un «mal acuerdo» que podría desfavorecer el desarrollo industrial nacional.