En vivo | Quórum en el Diputados: quedó abierta la maratónica sesión que busca bajar la edad de imputabilidad
El oficialismo apuesta a una sesión maratónica para sancionar la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y 'primerear' a sus socios regionales con el aval al tratado con Europa. Seguridad y comercio exterior se cruzan en un debate donde el Gobierno busca ratificar su mayoría parlamentaria.
Con el impulso político que le otorgó la reforma laboral, el Gobierno nacional acelera ahora en la Cámara de Diputados para concretar un doble objetivo: el nuevo Régimen Penal Juvenil y la validación del tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea.
Para la sesión maratónica de este jueves, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, lo que garantiza el quórum para una jornada que podría superar las 14 horas de debate.
Seguí el minuto a minuto de la sesión en Diputados
El regreso de Schiaretti: jura ante el Senado y renuncia a la dieta
Sesión en marcha: hay quórum en Diputados para la Reforma Penal Juvenil
La jornada se anticipa maratónica: tras el debate por la baja de imputabilidad, el recinto deberá tratar la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Todas las miradas están puestas en el tablero de votación, en lo que representa una prueba de fuego para la mayoría parlamentaria que busca consolidar el Gobierno.
Mercosur-UE: votación «si o no» y aislamiento de la oposición
Para los libertarios, la simplificación del debate técnico acelera las chances de una aprobación rápida.
Los ejes del Plan Bullrich: imputabilidad a los 14 años y penas de hasta 15 años
En paralelo, la norma introduce penas alternativas para infracciones menores a 10 años, tales como monitoreo electrónico, servicios comunitarios y reparación del daño, buscando un esquema de justicia penal juvenil diferenciado.
Quórum garantizado y optimismo por la baja de imputabilidad
Diputados debate la Reforma Penal Juvenil
Dentro de la sesión especial también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Nuevo Régimen Penal Juvenil: imputabilidad desde los 14 años
El proyecto liderado por el Ministerio de Seguridad propone una reforma estructural para los menores en conflicto con la ley penal. Los ejes centrales del texto que llega al recinto son:
- Baja de la edad de punibilidad: Se establece en los 14 años para delitos graves como homicidios, secuestros, abusos y robos violentos, con una pena máxima de 15 años.
- Penas alternativas: Para delitos menores (con escalas inferiores a 10 años), se introducen medidas como monitoreo electrónico, servicio comunitario y reparación del daño.
- Infraestructura especializada: Se prevé la creación de institutos de detención exclusivos para menores, con tratamiento de adicciones y educación, prohibiendo el contacto con adultos.
- Rol de la víctima: Se garantiza el patrocinio jurídico y la participación activa durante todo el proceso penal.
Acuerdo Mercosur-UE: la carrera por las cuotas de exportación
En el plano exterior, el oficialismo busca que Argentina sea el primer socio del bloque en ratificar el acuerdo parlamentariamente. Al votarse a «paquete cerrado», la estrategia consiste en obtener ventajas competitivas antes que Brasil y Uruguay.
El objetivo es asegurar la ocupación de cuotas de exportación cárnica aprovechando la vía económica del tratado, que permite la apertura inmediata de mercados. Sin embargo, la iniciativa enfrenta el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Germán Martínez y Santiago Cafiero cuestionaron la celeridad del trámite y calificaron el convenio como un «mal acuerdo» que podría desfavorecer el desarrollo industrial nacional.
