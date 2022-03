Tensión en el Frente de Todos: “Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción»

La interna al interior del Frente de Todos está más latente que nunca. En un nuevo capítulo de fuego amigo, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández volvió a cruzar al diputado camporista Máximo Kirchner por no haber acompañado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. Además, el dirigente Andrés «Cuervo» Larroque acusó al sector cercano al presidente de «autoproscripción».

«Si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos fritos», afirmó el ministro Fernández en declaraciones radiales. Agregó: «uno puede discutir hasta un determinado punto, pero hay que tomar decisiones de fondo y las decisiones las toma el Presidente de la Nación».

A pesar de los dichos, el funcionario del riñón del Presidente destacó el rol del exjefe de bloque oficialista, quien decidió no participar del debate en el recinto y solo hacerse presente a la hora de la votación. «Ellos tienen una visión que no es la mía», sostuvo Fernández. Y continuó: «desde lo personal yo voto lo que el Presidente peronista me dice. Jamás estoy en contra del presidente peronista, es mi forma de pensar en toda la vida, no ando con muchas vueltas».

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad retomó una conocida cita del general Juan Domingo Perón para argumentar su punto. «Hay que hacerlo y si no les gusta sáquense la camiseta, perderemos un voto», citó. Para el funcionario, los líderes políticos que se posicionan en contra del acuerdo con el FMI «cuentan verdades a medias» y no hacen mención de las consecuencias del default en la Argentina.

«Las complicaciones para el pueblo argentino serían mayúsculas. La visión que tenemos nosotros, que es la visión del Presidente y que acompañó con mucho gusto, es que hay que acompañar. ¿Eso me da para festejar? No, no da para festejar. El peronismo nunca estuvo de acuerdo», aseguró.

De cara a la media sanción restante en el Senado, el ministro afirmó: «yo acompaño al Presidente en cualquier condición, al lado de Néstor Kirchner, de Cristina, que me honraron siendo su ministro, con cosas que he hecho aun no estando de acuerdo, he acompañado, porque estoy convencido que la cabeza la tiene quien conduce. No se puede estar pensando que uno es más que quien conduce en este caso el Presidente de la Nación».

Por último, hizo mención a la investigación sobre los ataques a los despachos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el día de la sesión en el Congreso. «Hay un detenido en la Ciudad, que está en otra causa nuestra. Hay que seguir avanzando con la investigación y tendremos en corto plazo una definición clara, estamos analizando todo lo sucedido», contó Fernández, y sugirió implementar el vallado en las inmediaciones del Parlamento para sesionar.

Para Larroque, ministro bonaerense y dirigente de La Cámpora, no es suficiente. En diálogo con AM750, cuestionó: «nos pareció que había un trasfondo político y que el Gobierno decidió soslayarlo«. Además, manifestó que la respuesta presidencial fue mucho mayor cuando ocurrió el ataque Clarín.

Contó que Alberto Fernández lo llamó el sábado y que tuvieron una larga charla, en la que le pidió una contundente postura política pública porque el ataque al despacho fue «un mensaje de carácter mafioso».

Larroque le respondió a quienes cuestionaron el posicionamiento de La Cámpora, como Aníbal Fernández y a la portavoz, Gabriela Cerrutti,: «pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido”.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, concluyó el dirigente.

Con agencia NA.-