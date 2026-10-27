Fue acrobata de circo, recorrió el mundo y cumplió su sueño: vivir en una cabaña en las sierras de Córdoba

Vanesa, a pura sonrisa en su casa en Yacanto de Calamuchita. Fotos: Sueños de Ruta.

Cada vez son más quienes apuestan por cambiar de vida y radicarse en las sierras cordobesas. La combinación de monte virgen, plantas nativas. cordones montañosos y ríos y arroyos de aguas cristalinas tienta a cada vez más gente. El caso de Vanesa Berraud es un ejemplo perfecto. Es acróbata, trabajó en circos, vivió en España, en los Estados Unidos y recorrió el mundo, pero nunca olvidó su sueño: «Yo siempre dije que quería envejecer en una casita en Córdoba con vista a la sierras». Llegó en 2022 y allí está ahora, orgullosa de la cabaña de madera que construyó. Y feliz, a dos horas y 124 km al suroeste de la capital provincial.

No está sola: vive con nueve perros y frente a su casa funiona el Refugio Pancho. Allí los voluntartios de Huellitas Unidas cuidan a gatitos y perritos en tránsito que esperan ser adoptados. Ella se involucró tanto en la tarea que hoy es la coordinadora. Así lo contó en una entrevista con Laura, del canal de Youtube Sueños de Ruta.

De Capilla del Monte a Yacanto

Lo que Vanesa tenía en mente era instarlarse a los 47 años en Capilla del Monte. Tardó un poco más en llegar. Y cuando estuvo ahí, tuvo la sensación de que ese no era el lugar. Y se fue.

-Tres personas en poco tiempo y en diferentes situacións me hablaron de Yacanto de Calumichita. Me dio curiosidad y me vine a conocer- Y cuando llegué, dije es acá -contó.

Su cabaña y dos de sus nueve perros.

Se imaginaba en un lote lejos del pueblo y lejos de los vecinos. Pero se quedó más cerca. Y pronto se hizo de amigas y amigos que la visitan en la cabaña. No salió como pensaba.

-Me imaginaba lejos de todo. Pero lo tengo que admitir: la gente de Yacanto me cae bien -dijo entre risas.

Era profesora de inglés, pero su verdadera pasión eran las acrobacias y el circo. Un día se animó a cumplirlo. Hizo su carrera como acróbata sola: la contrabatan e iba a presentar su número sin demasiada interacción con el resto. Viajó de mochilera sola. Se acostumbró a manejarse y a resolver todo en forma solitaria.

Pero a esta altura de la vida, la onda de Yacanto pudo más y la cambió. «Acá ando, en emprendimientos comunitarios con los vecinos. Me desconozco», comentó entre sonrisas.

La cabaña y el constructor que la construyó a su medida

Tuvo su propia compañía de acrobacia cuando vivió seis años en Madrid. Y de allí viajaba al resto de Europa para las presentaciónes. También vivió 11 años en los Estados Unidos a cargo de la coordinación del área de acrobacias de un circo. De esta última experiencia, donde las casas y los departamentos eran siempre grandes, le quedó la idea de que cuando llegara el momento de construir en Córdoba, quería algo chico.

Siempre hay tiempo para jugar con los perros.

Y así fue. contrató a Jorge para le diera forma a su cabaña de madera. Y le fue bien: el constructor tomó cada uno de sus pedidos para moldear su sueño a medida.

Frente a su casa está el refugio de Huellitas Unidas, que coordina. Allí cuidan a perros y gatos a la espera de que sean adoptados.

También levantó una pequeña construcción a metros de la original para dar clases a sus alumnas de pole dance y de yoga.

Y aunque sigue viajando a los Estados Unidos para el mantenimiento de los trapecios y entrenar al equipo de acrobacia, lo hace cada vez menos y en períodos más cortos: también tiene alumnas en Yacanto, nueve perros y todos los que esperan ser adoptados en el refugio.

Se queda mucho más tiempo en Córdoba, siempre fiel a su filosofía: «Dejar fluir, que la vida te sorprenda. Si se lo busca, todo el mundo puede cumplir su sueño». El de ella, transcurre donde siempre quiso para esta etapa de su vida: en una cabaña de madera con vista a las sierras de Córdoba.

soy prife de ingles y hacia circo, tenia que dejat tyodo, pero deje todo y me fui con el circo y todo empezó a fluir

Contacto: https://www.instagram.com/berraudvanesa/

Entrevista: Sueños de ruta

Cómo llegar a Villa Yacanto

Desde Neuquén

Distancia aproximada: Entre 1.032 km y 1.112 km (según el camino que se elija).

Entre 1.032 km y 1.112 km (según el camino que se elija). Tiempo estimado de viaje: Alrededor de 13 a 14 horas al volante.

Alrededor de al volante. Ruta recomendada: Desde Neuquén, tomar la RN 22 y luego conectar hacia la RN 152 y rutas provinciales de La Pampa y Córdoba (como RP 55, RP 1 y RP 30 hacia Río Cuarto). Desde Río Cuarto o conectando con el Valle de Calamuchita, ir hacia Santa Rosa de Calamuchita. Desde Santa Rosa de Calamuchita, tomar la Ruta Provincial Nº 228 (un tramo pavimentado, escénico y en buen estado de unos 30 km) que lleva directo a Villa Yacanto.

Detalles útiles: El trayecto cuenta con peajes y requiere paradas para carga de combustible.

Desde Buenos Aires

Tomar la Autopista Panamericana hacia Rosario.

hacia Rosario. Después, continuar por la Autopista Rosario-Córdoba.

Rosario-Córdoba. Desde Córdoba, continuar por la Ruta Provincial N°5 .

. Distancia: 750 km aproximadamente.



Precaución. Camino de montaña: al acercarte a Villa Yacanto de Calamuchita, el trayecto incluye caminos de montaña con curvas y paisajes increíbles. Conducir con cuidado.