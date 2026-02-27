Habló el dueño de la empresa de buceo que contrató la joven de 23 años que murió en Puerto Madryn 

Habló el dueño de la empresa de buceo tras la muerte de Sofia Devries.

Sofia Devries, de 23 años, desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn. La víctima realizó una inmersión en uno de los lugares más emblemáticos de la zona de Golfo Nuevo, a 30 metros de profundidad. Su cuerpo fue encontrado dos días después.

En este contexto, habló por primera vez Alejandro Andrés, dueño de Freediving Patagonia. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Lo que sucedió va a ser algo que a mí me va a atormentar el resto de mis días”, aseguró Andrés, que también explicó que no se había comunicado antes porque sus dispositivos quedaron bajo custodia judicial y porque la causa todavía está siendo investigada.

Según contó, lo ocurrido no fue una operación organizada por la agencia, sino un traslado para el que habían sido contratados. “Los que me conocen saben que soy un apasionado del buceo. Saben cómo trabajo y esta nueva licencia que tengo para poder trabajar me llevó casi 20 años obtenerla”, remarcó.

En ese sentido, dijo que nunca le había tocado atravesar una situación similar: “Esto es un golpe muy grande. Tengo imágenes constantemente de lo que pasó que me van a perseguir por siempre”.

Críticas, agradecimientos y el futuro de la agencia

El dueño de Freediving Patagonia agradeció el apoyo que recibió y cuestionó con dureza las críticas: “Como siempre se dicen un montón de cosas, hay gente que sin saber dice cosas superhirientes. Si su objetivo era lastimar, lo lograron. Me quedo con la gente que estuvo al lado mío”.

Pese al momento, confirmó que seguirá con el negocio: “Tengo a mi hija, tengo este negocio que me llevó 15 años poder tener; no me queda otra que seguir. Tomé la decisión de abrir las puertas y volver a empezar”. Además, adelantó que habrá cambios internos.