Más allá del Presupuesto y las PASO: la agenda invisible del Gobierno, el tablero patagónico y la interna que condicionan 2027

Mientras los destellos de la discusión por el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO acaparan la atención pública, la administración de Javier Milei transcurre las últimas semanas del año con un mapa de desafíos mucho más complejo y subterráneo.

Más allá de la coyuntura parlamentaria urgente, la mesa chica libertaria debe resolver frentes abiertos que condicionan de forma directa el plan de gobernabilidad y la arquitectura electoral de cara al 2027: las leyes estratégicas frenadas en el Congreso, los pactos territoriales con los gobernadores y la sintonía fina, cada vez más frágil, con Patricia Bullrich.

La agenda invisible: tratados con Estados Unidos, Ley de Soberanía por Malvinas y Súper RIGI

El paquete de extraordinarias que prepara el Ejecutivo para diciembre no se agota en las cuentas públicas y las reglas electorales. En los despachos de Casa Rosada evalúan incorporar expedientes que llevan meses esperando:

Acuerdo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos: el tratado firmado en Washington por Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense busca consolidar compromisos sobre acceso a mercados, barreras comerciales y comercio digital, un guiño clave para la administración norteamericana.



el tratado firmado en Washington por Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense busca consolidar compromisos sobre acceso a mercados, barreras comerciales y comercio digital, un guiño clave para la administración norteamericana. Ley Malvinas: un proyecto destinado a reforzar herramientas jurídicas y sanciones contra personas o empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina.



un proyecto destinado a reforzar herramientas jurídicas y sanciones contra personas o empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El «Súper RIGI»: con media sanción en Diputados pero sin dictamen en el Senado, el oficialismo busca ampliar los incentivos fiscales para sectores críticos como energía, minería e infraestructura.

El efecto dominó: el impacto de los adelantamientos de las elecciones provinciales

En el plano federal, el anticipo de los comicios provinciales fijado por distritos como Neuquén, con fecha para el 14 de febrero de 2027, encendió las alarmas en el armado nacional. La decisión de desdoblar los calendarios en el interior del país obliga al partido gobernante a redefinir su estrategia de alianzas a contrarreloj.

Este esquema fragmentado complica la relación de la cúpula central con mandatarios provinciales clave a los que el oficialismo necesita para sumar votos vitales en el Congreso, pero con los que podría chocar frontalmente en las urnas locales si no se alcanzan entendimientos previos sobre listas y candidaturas.

La pulseada con Patricia Bullrich y la indefinición de fórmulas

A las tensiones federales se suma el desgaste interno con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intenta articular acuerdos con los mandatarios provinciales para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara Alta, los armadores de Karina Milei cuestionan los recurrentes gestos de autonomía de la exministra.

Pese a los cruces, en el círculo íntimo del Presidente aún consideran que una entente final con Bullrich es la llave maestra para blindar la reelección, aunque la propia dirigente no descarta alternativas si la lógica de exclusión se profundiza.

Entre un calendario patagónico que aceleró los tiempos políticos y un Congreso que exige negociaciones milimétricas, el Gobierno transita la recta final del año sin margen para el error táctico.