Patricia Bullrich confirmó que irá a la mesa política, con la reforma electoral y las colectoras en discusión

La mesa política del Gobierno vuelve a reunirse este martes en Casa Rosada, con la reforma electoral como tema central. (Foto: gentileza)

La senadora Patricia Bullrich asistirá este martes a la reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada. El encuentro lo encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está previsto para las 11 y tendrá como eje la reforma electoral que el oficialismo busca aprobar en el Senado.

Así lo confirmaron desde su entorno a Noticias Argentinas. La reunión llega después de semanas de diferencias públicas entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y la conducción política del Gobierno, y la última discusión giró en torno a las colectoras, uno de los puntos del proyecto que también propone suspender las PASO.

Qué dijo Gerardo Milman sobre las colectoras para senadores nacionales

El exdiputado Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, publicó el domingo en su cuenta de X que, desde su perspectiva, “la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional”. Para fundamentarlo, recordó que en cada distrito “se eligen las 3 bancas de forma conjunta”: dos le corresponden al partido o coalición más votado y una al que le sigue en cantidad de votos.

Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional.

•Sistema de mayorías y minorías: En cada distrito electoral se eligen las 3 bancas de forma conjunta:

◦2 bancas corresponden al partido político o coalición que obtenga el mayor número de votos (mayoría).

◦1 banca corresponde al partido político o coalición que le siga en cantidad de votos (primera minoría). [1]

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No puede haber 3 Senadores de un mismo Partido Político o Alianza transitoria. — Gerardo Milman (@gmilman) November 15, 2026

“No puede haber 3 Senadores de un mismo Partido Político o Alianza transitoria”, cerró Milman. Su planteo es que las colectoras permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que fija la Constitución para la elección de senadores.

Cómo funcionan las colectoras y qué cambiaría con la reforma electoral

Con las colectoras, distintas listas de candidatos legislativos llevan en su boleta al mismo candidato presidencial y le suman votos, aunque compitan entre ellas por las bancas. En la práctica, permiten resolver en la elección general las internas que hoy se definen en las primarias.

Bullrich ya había marcado sus reparos al salir del Senado en julio pasado. “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo.

Aun así, la senadora respalda la eliminación de las primarias, uno de los objetivos centrales del Gobierno de cara a las elecciones de 2027. La discusión pasa por el mecanismo que las reemplazaría y por los apoyos que el oficialismo necesita de los gobernadores aliados.

El cronograma del oficialismo para tratar la suspensión de las PASO en el Senado

El senador libertario Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó a ese cuerpo para el martes con la idea de dictaminar el proyecto. El objetivo del oficialismo es llevar la reforma al recinto y conseguir la media sanción el 26 de noviembre.

Los tiempos son cortos: la mesa política vuelve a reunirse tras tres semanas sin encuentros, a pocos días del cierre del período de sesiones ordinarias y antes de la convocatoria a extraordinarias. Ya terminada la visita del papa León XIV, la Casa Rosada apuesta a acelerar la actividad en el Congreso, y la reunión del martes servirá para ordenar esa hoja de ruta.

Para suspender las PASO, el oficialismo necesita sumar al bloque propio los votos del PRO, la UCR y los senadores que responden a gobernadores aliados. Esas negociaciones siguen abiertas a pocos días de la fecha prevista para la sesión.