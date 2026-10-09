Tras el fallo de la Corte, La Libertad Avanza busca desactivar la ofensiva opositora con una mega sesión

El oficialismo convocará a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 21 de octubre, con una agenda que incluirá la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión permitirá restablecer el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras y busca desactivar la sesión opositora prevista para el 15 de octubre.

Tierras, discapacidad y deudas: los temas de la mega sesión

Según Infobae, la estrategia de La Libertad Avanza apunta a acercar posiciones con el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, que cuestionan la extranjerización de tierras, aunque rechazan derogar por completo el decreto de desregulación económica.

La sesión también incluirá un nuevo proyecto de discapacidad, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y mora, y el debate sobre soberanía nacional y Malvinas. Desde el oficialismo estiman que la jornada podría extenderse durante al menos 22 horas.

En materia de discapacidad, el Gobierno impulsa una propuesta que mantiene las pensiones no contributivas, su actualización por inflación y el nomenclador universal de prestaciones. Además, contempla la compatibilidad de la pensión con un empleo registrado cuando el salario no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Por otra parte, el proyecto sobre endeudamiento busca promover la educación financiera, transparentar tasas y costos de los créditos y prevenir el sobreendeudamiento. También establece mayores requisitos para los préstamos otorgados mediante plataformas digitales, con doble validación de identidad y consentimiento expreso.

La oposición, en cambio, propone declarar la emergencia por 180 días y habilitar un esquema de refinanciación para determinadas deudas.

Finalmente, el oficialismo buscará incorporar una iniciativa de defensa de la soberanía que amplía las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.