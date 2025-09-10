El gobierno de Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei ya había vetado un proyecto similar en octubre de 2024. Foto: archivo.

El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto que fue aprobado por el Congreso es rechazada por el Ejecutivo por su costo fiscal. Es la segunda vez en menos de un año que la gestión libertaria veta una iniciativa que da más fondos a las universidades.

El veto que fue publicado en el Boletín Oficial señala que la normativa no cumple con lo que solicita el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto deben especificar los fondos de financiamiento.

En este sentido, indica que resultan «genéricas» las fuentes que marca la ley y que no garantizan la suficiencia de recursos marcados.

Además, argumentaron que su implementación generaría un aumento significativo del gasto: en 2025, sería de más de un billón de pesos.

Desde el Ejecutivo destacaron que sin un respaldo consistente, el proyecto sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación.

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario otra vez: cómo reaccionaría el Congreso

La iniciativa había sido aprobada en Diputados con 158 votos afirmativos a principios de agosto. Esta mayoría, sin embargo, no llega a los dos tercios necesarios que deberá reunir la oposición en caso de revertir el veto de Milei.

Según indicó Infobae, la oposición analiza convocar una sesión para la semana que viene y debate incluir el rechazo del veto al temario.

Principalmente, la ley establece que los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas de investigación se tienen que actualizar por inflación automáticamente, como así también ordena al Ejecutivo a convocar a paritarias dentro de tres meses para recomponer el salario docente, no docente, y un incremento al monto de las becas estudiantiles.

A principios de octubre de 2024, el presidente también vetó la anterior ley de financiamiento universitario, el cual luego tuvo el respaldo del Congreso.

En aquella ocasión, el documento señalaba que la normativa sancionada por el Congreso era «violatorio del marco jurídico vigente», ya que no contemplaba «el impacto fiscal» de la medida, ni tampoco determinaba «la fuente de su financiamiento».