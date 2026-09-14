Tras la cumbre de Milei con legisladores oficialistas, arranca una semana clave en el Congreso

En el inicio de una semana clave para La Libertad Avanza en el Congreso, el presidente Javier Milei recibió a su tropa de legisladores y los alentó a defender los logros alcanzados en materia económica y a desmentir “interpretaciones que circulan públicamente”, a la vez que ratificó que “el rumbo no es negociable”. “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”, resaltó.

Fue en el marco de una reunión de tres horas en Casa Rosada, de la que participaron el titular de la Cámara baja, Martín Menem, los jefes de los bloques parlamentarios, Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, y otros diputados y senadores libertarios. “El presidente destacó que todas las variables están siendo positivas, que el rumbo es el correcto y que al país le está yendo bien”, dijo Bornoroni a este medio.

El encuentro, que ya se transformó en una cita regular, fue inaugurado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien reforzó el llamado a trabajar por la reelección de Milei. Luego, el jefe de Estado destacó distintas variables económicas y habló del libro “Economía en una lección”, de Henry Hazlitt. En el medio hubo dos tandas de preguntas de los legisladores.

No hubo referencias del presidente a los dos grandes proyectos que aguarda el Congreso: el Presupuesto 2027, que ingresará este martes a Diputados, y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada en cadena nacional, que entre otras cosas buscará sancionar a compañías vinculadas con operaciones no autorizadas relacionadas con los recursos de la zona de Malvinas.

En su discurso, Milei señaló que la economía “lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”, a una velocidad “cuatro veces superior a la registrada históricamente” en todo el período, y que durante los dos primeros años de gestión se acumuló un crecimiento “cercano al 10%”. Asimismo, sostuvo que el consumo privado se encuentra en “niveles históricos” y que el país “va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones”.

La cumbre en Casa Rosada se produjo en una semana clave en el Congreso, donde el Senado reanudará el debate de la reforma electoral y sesionará para convertir en ley dos proyectos económicos centrales para el Gobierno: la nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el régimen de Inocencia Fiscal II para atraer los “dólares del colchón”.

La reforma política volverá a discutirse este martes desde las 15.30 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tras un compromiso asumido por Bullrich con aliados semanas atrás. En un gesto de apertura, no solo se tratará el expediente del Poder Ejecutivo, sino también uno del PRO sobre Ficha Limpia y otro de la chubutense Edith Terenzi, alineada al gobernador Ignacio Torres, que propone modificar las PASO en lugar de eliminarlas o suspenderlas.

La propuesta de Terenzi, que aparece como una opción intermedia, es que las agrupaciones políticas seleccionen candidatos mediante elecciones primarias únicamente cuando exista más de una lista oficializada, es decir, cuando haya competencia. Por el contrario, si hay lista única, se consagraría directamente. Además, el voto ciudadano dejaría de ser obligatorio y pasaría a ser voluntario.

Hasta el momento, el Gobierno no logró conformar una mayoría para avanzar en ninguna de las alternativas: las conversaciones en el Senado no maduraron y tampoco hubo definiciones concretas en las sucesivas reuniones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores. En el oficialismo esperan que el debate en comisión empiece a esclarecer el panorama.

Los tiempos apremian: la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) emitió una acordada en la que instó al Congreso a no modificar las reglas electorales en la proximidad de los comicios. “Alterar la estabilidad del orden legal durante un mismo proceso electoral puede producir más daños que beneficios”, advirtió el máximo tribunal electoral del país en base a estándares internacionales.

Cabe recordar que el proyecto del presidente Javier Milei no solo deroga las PASO, sino que además suprime el financiamiento público de las campañas electorales y los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación; establece la Ficha Limpia para que no puedan postularse personas condenadas por delitos dolosos; y retoca la Boleta Única de Papel (BUP) incorporando un casillero de voto por lista completa, entre muchos otros puntos.

Agenda cargada en el Senado

Mientras la reforma electoral sigue bajo un manto de incertidumbre, La Libertad Avanza confía en tener los votos para convertir en ley el jueves en el Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto que perfecciona el programa de Inocencia Fiscal para regularizar ahorros no declarados. Ambas iniciativas cuentan con dictamen y apoyo de bloques aliados que ya habían dado el visto bueno en Diputados.

La Libertad Avanza se prepara para celebrar la sanción de la reforma del Banco Central, el proyecto insignia de Milei que marcará un antes y un después en la política monetaria nacional. La iniciativa condicionará a los futuros gobiernos porque le prohíbe a la entidad monetaria financiar el gasto público con emisión y le devuelve su misión única y originaria de preservar el valor de la moneda, quitándole otros objeticos como el desarrollo con equidad social.

En la misma sesión podría votarse la nueva Ley de Biocombustibles, que eleva los cortes para el biodiésel (del 7,5% al 10%) y para el bioetanol (del 12% al 15%) en la mezcla con combustibles fósiles. Aunque el proyecto también obtuvo dictamen de comisión, siguen las conversaciones por la letra chica. Su tratamiento (o no) el jueves se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el miércoles a las 14.

Por otra parte, el miércoles comenzará el debate en comisiones del proyecto que recorta subsidios al consumo de gas en las llamadas Zonas Frías, donde están comprendidas 13 localidades de Córdoba con bajas temperaturas. La iniciativa ya fue aprobada en Diputados pero en el Senado chocó con la resistencia de algunos aliados. Ahora Bullrich busca destrabarla.

Mientras en el Senado el oficialismo lleva la delantera, en Diputados la agenda es empujada por la oposición. Los temas sobre la mesa son el alivio a familias endeudadas y la prórroga de la emergencia en discapacidad: de acuerdo con el cronograma aprobado en el recinto la semana pasada, entre martes y miércoles se realizarán reuniones informativas de cara a la firma de los dictámenes, que será el 29 y 23 de septiembre, respectivamente.