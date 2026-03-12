Luis Caputo envió una comitiva a la reunión del BID en Paraguay en busca de financiamiento ante la deuda externa

Durante los próximos días se llevará a delante una serie de reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde distintos economistas, empresarios, financistas, inversores y banqueros de 48 países definirán las estrategias de desarrollo para 2026 a futuro.

El Banco forma parte de uno de los desarrollos de inversión mas importantes de América Latina y el Caribe.

La ceremonia tiene como sede principal Asunción en Paraguay. En representación nacional, la delegación argentina está integrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.

Como principal objetivo para el desarrollo y el pago de la deuda externa, el objetivo primordial de la Argentina será busca ampliar el programa de US$ 10.000 millones. El contexto del BID es una oportunidad clave para refinanciar los pagos de deuda con el organismo y destrabar la llegada de dólares.

José Luis Daza, viceministro de Economía (Foto: archivo)

Las expectativas de la representación argentina en el BID

Daza y Lavigne no estuvieron presentes el primer día por temas de agenda. Ambos viajarán el jueves desde Nueva York, donde Luis Caputo encabezó una gira junto a Javier Milei para despejar dudas en los inversores.

Desde el entorno se ven con buenas expectativas. Argentina es el principal destino de los recursos del organismo multilateral con más del 30% del total. Durante la gestión de Javier Milei, el grupo aprobó proyectos por US$ 3.900 millones.

Algunos de los proyectos en marcha tienen como fundamento las reformas para reducir el gasto, eliminar impuestos y regulaciones, hacer más eficiente el sistema de salud y reconvertir planes sociales en «vouchers». Desde la representación nacional esperan la posibilidad de expandir el volumen del financiamiento y adelantar desembolsos.

El presente de Argentina con el BID

El país posee una deuda de US$ 17.200 millones con el BID, con el 3,6% de la deuda pública total de US$ 471.000 millones y el 2,6% del PBI, todo registrado según datos del FMI de junio de 2025. Diversos medios aseguraron que el BID estimó que Argentina «se está recuperando con fuerza de la recesión» y crecerá 3,2% en 2026.

Sin embargo, no todo es color de rosas en el panorama nacional. El BID advirtió niveles «elevados» de deuda y pueden considerar que es la economía más vulnerable a shocks financieros, sin acceso a los mercados y con un riesgo país en 552 puntos.