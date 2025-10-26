Elecciones 2025: Javier Milei logró el respaldo que buscaba para la segunda mitad de su mandato

La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional en la elección legislativa de medio término y conformó un escenario favorable para encarar la segunda mitad del mandato del gobierno de Javier Milei. La fuerza libertaria se impuso en 16 de los 25 distritos en la elección para diputados y en seis de los ocho en los que se elegían senadores.

En tanto, el peronismo en sus diversas versiones concentró cerca del 31,6% de los sufragios y si bien reforzó su presencia parlamentaria, quedó lejos del mileísmo a nivel nacional.

A su vez, Provincias Unidas reunió el 7% de los sufragios sin alcanzar el umbral que esperaban sus dirigentes, en buena parte producto de la polarización del electorado. La fuerza con perfil federal tuvo magros resultados en los distritos desde los que surgió: Córdoba, Santa Fe y Chubut.

La favorable performance de La Libertad Avanza en el recuento nacional se explica en gran parte por el resultado en la provincia de Buenos Aires. Allí La Libertad Avanza obtuvo el 41,5% y superó a la lista del peronismo encabezada por Jorge Taiana (Fuerza Patria) que se quedó con el 40,8%, revirtiendo el resultado de septiembre.

Pese a la derrota, este resultado deja mejor parado al gobernador, Axel Kicillof, en su puja interna con la expresidenta, Cristina Kirchner, y valida la figura de Diego Santilli, que tuvo que tomar la posta de la campaña que se truncó tras la renuncia de José Luis Espert

En tanto, las victorias de Gonzalo Roca en Córdoba (42,3%), y de Agustín Pellegrini en Santa Fe (40,7%), también apuntalaron el resultado nacional para la fuerza libertaria. A ellos se sumó el muy buen resultado en Entre Ríos, donde los candidatos del oficialismo se quedaron con casi el 53% de los votos. La Mesopotamia se completó con victoria libertaria en Misiones (37%), mientras que en Corrientes se impuso la fuerza local Vamos Corrientes (33,86%).

En la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reunió el 47,3% de la voluntad de los porteños compitiendo en alianza con el PRO. En segundo lugar, quedó Fuerza Patria con el 27%.

Mendoza fue otro de los distritos en los que la victoria de La Libertad Avanza fue importante, ya que el ministro de Defensa, Luis Petri, venció por casi 30 puntos.

Elecciones 2025: los resultados por provincia

La Patagonia tuvo resultados divergentes. En Chubut La Libertad Avanza logró el 28,5% mientras que con 28,08 se ubicó Frente Unido Podemos. En Neuquén, La Libertad Avanza superó a un frente local por 2 puntos. En Río Negro, la lista violeta lideró la preferencia con 34,4. En Santa Cruz se impuso el peronismo con el 32,08, contra el 31,7% de los libertarios. En Tierra del Fuego, LLA llevó el 38,3% y fue la fuerza más votada.

Por su parte, en Santiago del Estero fue reelecto el gobernador Elías Suárez, con más del 50% de los sufragios, mientras que Formosa (57%), La Rioja (45%), San Juan (34,4%) y Tucumán (50%) fueron los distritos favorables al peronismo. Salta también quedó para la Libertad Avanza, mientras que en La Rioja LLA con 43,79% le disputaba la provincia al gobernador Ricardo Quintela que obtenía el 43,12%. En San Luis, La Libertad Avanza reunió el 51,4% y el Partido Justicialista el 33,3%.

Elecciones 2025: cerca de 24 millones de electores participaron

La participación fue de 67,75% -cerca de 24 millones de electores-, por debajo del 71% que se había alcanzado en las legislativas de 2021. No fueron a votar cerca de 11 millones de ciudadanos habilitados. A su vez, es la concurrencia a las urnas más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

El caudal de votos que logró el oficialismo nacional le permite mejorar su representación parlamentaria, y estaría a muy pocos escaños de hacerse de la cantidad de legisladores propios para llegar el estratégico “tercio” de las cámaras.

Por otro lado, la representatividad que surgió de las urnas le permitirá a Milei continuar gestionando el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dado que la sociedad dio una clara muestra de apoyar el rumbo político y económico.

Las señales de que La Libertad Avanza estaba a las puertas de una satisfactoria elección comenzaron a percibirse mucho antes del cierre de las mesas.

En ese sentido, se destacó la aparición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras emitir su voto llamativamente aceptó preguntas de la prensa. El jefe del Palacio de Hacienda aprovechó la oportunidad para reiterar que no habrá cambios en la política monetaria y cambiaria: “Todo sigue igual”, insistió dando la cara en una faceta desconocida del funcionario.

Elecciones 2025: Javier Milei ganó margen de maniobra

Asimismo, los principales dirigentes “violetas” comenzaron a llegar al hotel en la Ciudad de Buenos Aires, donde se instaló en el búnker bastante antes de las 18. Uno de los primeros en arribar fue el propio Milei junto a su hermana Karina. Luego arribaron miembros del gabinete y los dirigentes del PRO que integraron las listas; no así el expresidente, Mauricio Macri quien siguió el conteo desde una oficina partidaria.

Poco después de las 18, Karina, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se presentaron en la explanada del hotel para destacar la labor de haber llevado el sello partidario a competir en todo el país, en lo que fue un gesto de confianza para al cuestionado líder parlamentario.

El resultado de la elección le permite al presidente un mayor margen de maniobra para la reconfiguración del gabinete nacional, lo cual puede derivar en que se cierre más sobre su sector político sin dar mayor participación a las fuerzas aliadas como el PRO. Se espera que en la mañana de este lunes Milei, de a conocer la nueva integración.

Desde el punto de vista económico, la convalidación del rumbo debiera descomprimir la tensa situación en los mercados, que ahora tienen el argumento que exigían para convencerse de que Argentina mantendrá el rumbo económico y en particular el apoyo financiero de los Estados Unidos.

El dólar cripto –cuya cotización es constante- registra una baja de 10% y cotiza a $ 1.470.