El cofundador de Microsoft, Bill Gates, fue visto esta semana en Buenos Aires y Tierra del Fuego en una visita sin agenda pública. El famoso empresario fue fotografiado en el barrio porteño de La Boca y en el puerto de Ushuaia, aunque no trascendieron los motivos de su recorrido por el país.

La presencia de la figura estadounidense se conoció a partir de distintas fotografías tomadas por transeúntes.

Las imágenes de Bill Gates en La Boca y el puerto de Ushuaia

Según publicó Infobae, el fundador de Microsoft fue visto en Caminito, uno de los principales puntos turísticos de La Boca. Su recorrido no había sido anunciado y tampoco se conocieron detalles sobre posibles reuniones o actividades durante su estadía en la Ciudad.

La imagen viral de Bill Gates en Ushuaia. Foto: Clarín

Otra de las imágenes lo mostró en Ushuaia, donde fue fotografiado en el sector del puerto, con el canal Beagle de fondo. La presencia de varios megayates en la zona también despertaron interrogantes sobre el itinerario del empresario.

Quién acompañó a Bill Gates durante su visita a la Argentina

En sus recorridos, Clarín indicó Gates estuvo acompañado por su nueva pareja, la organizadora de eventos Paula Kalupa.

Por otro lado se detalló que en Ushuaia el empresario fue visto descender de una lancha este miércoles en el puerto. La embarcación habría trasladado a Gates desde uno de los grandes yates que permanecieron amarrados en la zona durante los últimos días.

Fuentes consultadas por Clarín señalaron que Gates tiene un yate con el que suele llegar al puerto de Ushuaia para viajar hacia la Antártida.

En esos recorridos, agregaron, es habitual que esté acompañado por amigos o familiares. Hasta el momento, no hubo información oficial sobre los motivos de la visita a Tierra del Fuego, ni si tenía previsto recorrer otros destinos argentinos.

La visita de Bill Gates ocurrió después de una falla global de Microsoft

El viaje de Gates se produjo pocos días después de un problema informático global que afectó a varios servicios de Microsoft. El 12 de noviembre, una falla en la red que sostiene Microsoft 365 dejó fuera de funcionamiento a Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas.

Según la información difundida por la compañía, en el momento más crítico del incidente más del 80% de los servidores de la pasarela de red no respondió. El problema se originó en un defecto de software instalado en julio que no había sido detectado durante las pruebas previas.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, explicó en la red social X que el incidente respondió a “tres factores principales que, juntos, causaron una caída global en la pasarela de red”. El desperfecto permaneció sin manifestarse durante tres meses, hasta que se combinaron un aumento del tráfico y una reducción de la capacidad de los servidores.