Tren del Valle: legisladores piden a Nación restituir frecuencias tras el recorte del servicio

Desde la Legislatura de Río Negro se formalizó un pedido ante la Secretaría de Transporte de la Nación para normalizar el funcionamiento del Tren del Valle. La iniciativa encabezada por tres legisladores surge tras la reciente reducción de servicios en el tramo que vincula a las ciudades de Cipolletti, Neuquén y Plottier.

Los legisladores Lorena Matzen (UCR), Javier Acevedo (CC-ARI) y Lorena Yensen (JSRN) impulsaron este pedido ante la importancia del ramal para el Alto Valle. El recorte dejó solo una frecuencia diaria por sentido y generó una gran preocupación en la comunidad regional.

La actualización del cronograma fue oficializada el 1 de abril por la Secretaría de Transporte de la Nación a través de sus canales digitales. A partir de esa fecha, el esquema operativo no ha registrado variaciones, mientras que los reportes técnicos del sector sugieren que la configuración actual se mantendrá sin cambios inmediatos.

Nuevos horarios del Tren del Valle y el pedido a Nación: «El Tren del Valle no es un lujo, sino un servicio esencial»

Tras la supresión de los horarios, los legisladores señalaron la necesidad de contar con respuestas técnicas oficiales. El objetivo es que Trenes Argentinos asegure la operatividad de las duplas para evitar mayores complicaciones a los cientos de pasajeros diarios.

El esquema actual de prestación quedó limitado a una sola dupla diaria. La misma inicia su recorrido en Neuquén a las 7:50 y finaliza el circuito con la salida desde Cipolletti a las 8:25.

El planteo legislativo subraya que la región funciona como un conglomerado urbano integrado donde la movilidad es clave para el desarrollo regional. Los legisladores sostienen que es «imprescindible que se disponga inmediatamente la restitución de las frecuencias y horarios anteriores» en todo el tramo.

El proyecto pone el foco en la escasez de material rodante como una de las causas principales que motivaron la actual limitación. El texto advierte que la medida «degrada la calidad de vida de los habitantes y contradice la necesidad de fortalecer el transporte».

Para los legisladores, el servicio ferroviario representa un derecho de conectividad fundamental para los habitantes que se desplazan entre ambas provincias. Aseguran que la situación actual genera «incertidumbre y afecta gravemente a los usuarios que deben afrontar mayores gastos y demoras».

El documento destaca que el Alto Valle es la puerta de entrada a Vaca Muerta, lo que exige una infraestructura de transporte eficiente. Frente a este escenario, piden que el Estado nacional realice las «inversiones que resulten necesarias para garantizar un servicio estable y continuo».