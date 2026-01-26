Última semana de negociaciones por la reforma laboral: reunión clave este lunes en Casa Rosada y el conflicto por Ganancias

El Gobierno de Javier Milei inicia una semana clave, marcada por negociaciones con foco en las sesiones extraordinarias que tendrá en su temario la reforma laboral. Al oficialismo le quedan siete días para continuar con las reuniones y la búsqueda de consensos para lograr el apoyo necesario para que la norma avance en el Congreso.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo surgió de un trabajo elaborado por el Consejo de Mayo.

Reforma laboral: Patricia Bullrich y su rol en el Senado

La iniciativa iba a ser tratada originalmente en diciembre, pero antes las oposiciones que tuvo y luego, por estrategia, finalmente se postergó su debate.

En las negociaciones, un rol clave juega la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Impulsó que se lograra el dictamen para llegar con el camino más allanado para febrero. La que ya obtuvo su aprobación fue el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia fiscal.

El objetivo es que en la segunda semana de febrero pueda tratarse la reforma en la Cámara Alta. Con ese objetivo, se armó una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes. Recibió a representantes de diferentes sectores. Según señaló Infobae, Bullrich tuvo alrededor de dos mil pedidos de audiencia de dirigentes sociales y políticos.

En paralelo, DIego Santilli siguió con la ronda de reuniones con gobernadores. El ministro buscó juntar acompañamientos a la iniciativa oficialista y al mismo tiempo escuchar los pedidos. “Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, dijo el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los que se juntó con e funcionario nacional.

Según marcó el medio de Buenos Aires, hay provincias que manifestaron su preocupación por el artículo de la reforma laboral que establece una baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que afectaría sus ingresos.

En otros sectores, las críticas van por los plazos más veloces de devolución de IVA que plantea la norma.

Reunión en Casa Rosada por la reforma laboral

Ante este escenario, el Gobierno tendrá una reunión este lunes en Casa Rosada. La mesa política terminará de definir la estrategia política. Será por la mañana, ya que por la tarde la mayoría viajará a Mar del Plata para ser parte de una recorrida junto a Javier Milei.

“Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables y que vayan hacia el objetivo de que realmente haya un mercado laboral que crezca, las vamos a tomar. Somos abiertos y flexibles. Lo que no queremos es que todo quede igual. Eso seguro que no», dijo Tajes en diálogo con Infobae.

Con información de Infobae