Avance libertario en Córdoba: seis intendentes se suman a Javier Milei y presionan a la oposición rumbo al 2027

La Libertad Avanza incorporó seis intendentes del interior de Córdoba y refuerza su armado político con Javier Milei y el diputado nacional Gabriel Bornoroni como ejes. El crecimiento del espacio presiona al peronismo provincial y reordena a la UCR en la antesala de la disputa electoral de 2027.

La Libertad Avanza avanza en Córdoba y redefine el mapa opositor

La participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María funcionó como un gesto político hacia la provincia. “Es insuperable e irrepetible”, evaluó un dirigente libertario en declaraciones a Infobae.

En ese contexto, Gabriel Bornoroni sumó a seis intendentes del departamento San Justo provenientes del PRO, la UCR y fuerzas vecinales. Se trata de jefes comunales de localidades con baja densidad poblacional, pero ubicadas en una región decisiva cuya cabecera es San Francisco, ciudad natal del gobernador Martín Llaryora.

Javier Milei participó del Festival de Jesús María y reforzó su vínculo político con Córdoba. Imagen: Télam

Las negociaciones generaron ruido interno en el radicalismo. Dirigentes que quedaron al margen del acuerdo sostienen que existió una directiva política desde el entorno presidencial. “No quiere especulaciones ni que estén haciendo equilibrio hasta el año que viene”, afirmaron fuentes citadas por Infobae, aunque no trascendieron los términos formales del entendimiento.

Tensiones en la UCR y estrategia libertaria para disputar el poder provincial

Desde La Libertad Avanza en Córdoba relativizaron la existencia de plazos o ultimátums. Señalaron que los intendentes no peronistas evalúan acuerdos para sostener sus gestiones y evitar quedar fuera de un esquema polarizado entre peronismo y anti-peronismo en 2027.

El objetivo libertario sería presentar candidatos propios en todos los municipios, salvo donde existan acuerdos locales. Bornoroni ya articula con Luis Juez y con un sector de la UCR vinculado a Soledad Carrizo, mientras el diálogo con Rodrigo de Loredo permanece interrumpido.

En paralelo, la UCR atraviesa una fuerte interna. Leonel Chiarella, presidente del partido a nivel nacional, visitó el Comité cordobés en medio de reclamos por la estrategia electoral y pedidos para convocar a la Convención Nacional. “Córdoba es una de las provincias con mayor cantidad de intendentes radicales del país: más de 170”, sostuvo Chiarella.

Mientras avanzan las conversaciones y persisten las disputas, los libertarios mantienen su hoja de ruta. “El que se quede afuera va a sacar un punto y medio”, advirtieron dirigentes del espacio, que confirmaron que en los distritos sin acuerdo impulsarán candidatos propios con el sello violeta.