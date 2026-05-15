«Preocupación por China»: Santiago Caputo ratificó en Estados Unidos el alineamiento total de Javier Milei con Donald Trump

Santiago Caputo viajó a Estados Unidos y ratificó la alianza de la administración de Javier Mieli con la de Donald Trump. (Foto: Clarín Fotografía)

La estrategia internacional de la administración de Javier Milei sumó un capítulo determinante en los Estados Unidos. En una visita de 48 horas a Washington, el asesor presidencial Santiago Caputo ratificó ante la administración de Donald Trump que la Argentina busca una «relación sistémica»: una convergencia total de los intereses nacionales con la agenda geopolítica norteamericana.

En todos los encuentros oficiales, el enviado de Balcarce 50 escuchó de primera mano la preocupación de los funcionarios de Estados Unidos respecto a la «voracidad» de China en Argentina y el resto de América Latina. Según consignó Infobae, Caputo transmitió en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado que la intención de Milei es fortalecer los vínculos políticos para contener la ofensiva regional diseñada por Beijing, especialmente en la disputa por los minerales críticos.

Este alineamiento busca ser un proyecto estructural que exceda cualquier ambición electoral. El objetivo es consolidar un vínculo permanente que blinde la posición argentina frente a la creciente puja global por los recursos estratégicos, garantizando que el país se convierta en una pieza clave del esquema de seguridad de suministros estadounidense.

Minerales críticos y el acceso al financiamiento de EE.UU.

Uno de los ejes centrales de la misión fue presentar a la Argentina como el socio ideal para satisfacer la demanda de minerales críticos (como el litio, cobre y uranio) que requiere la industria civil y militar de los Estados Unidos. Caputo hizo hincapié en que el país cuenta con los recursos y la decisión política para desplazar la influencia de Beijing en este sector.

Para robustecer esta alianza, el Gobierno busca integrar al país en las iniciativas lanzadas por Trump:

Project Vault : Una orden ejecutiva que moviliza US$ 1.700 millones en inversión privada y un préstamo de US$ 10.000 millones aportado por el EXIM Bank.

: Una orden ejecutiva que moviliza en inversión privada y un préstamo de aportado por el EXIM Bank. Seguridad de Suministro: El compromiso de garantizar que las empresas estadounidenses nunca sufran escasez de insumos básicos.

El pedido de la Casa Blanca por la base china en Neuquén y la advertencia de la NSA

Caputo describió ante sus interlocutores, entre ellos asesores de Seguridad Nacional, las medidas que ya tomó Milei para frenar proyectos sensibles: desde evitar que China construya un puerto de aguas profundas en la Patagonia hasta limitar su avance en tecnología y comunicaciones.

Un punto de fricción en la agenda fue la base espacial instalada en Neuquén. Los asesores de Trump expresaron su deseo de clausurar la instalación bajo sospechas de espionaje por parte de la NSA. Al respecto, el enviado argentino argumentó que existen contratos bilaterales vigentes y que una denuncia unilateral podría acarrear graves daños diplomáticos y económicos para la Argentina.

Estabilidad política y el monitoreo de Washington

A pesar de la sintonía ideológica, los funcionarios norteamericanos no son ajenos a los desafíos internos que enfrenta el oficialismo. Según detalla Infobae, en Washington observan con atención la merma en la imagen positiva de Javier Milei y el impacto de los frentes judiciales abiertos que afectan a figuras clave del Gabinete.

Para los interlocutores de Caputo, la sostenibilidad del proyecto de alineamiento depende de que el Gobierno logre mantener la estabilidad política en los 18 meses que le quedan de mandato. Con su regreso hoy a Buenos Aires, Caputo trae consigo la confirmación de que la Argentina es vista como una pieza clave en el «Escudo de las Américas», siempre que logre gestionar las complejas tensiones contractuales con China.