Un singular registro de antecedentes para aplicar Ficha Limpia en Neuquén se debatirá en la Legislatura

Un proyecto en la Legislatura de Neuquén impulsado por el Movimiento Popular Neuquino podría ser la llave para «ayudar» a la justicia electoral a aplicar la ley de Ficha Limpia en las elecciones del 2027. Es el que busca crear el Sistema Unificado de Antecedentes Personales de la Provincia de Neuquén (SUAP) para «centralizar y modernizar» la gestión de la información relacionada con antecedentes penales, contravenciones, deudas fiscales judicializadas y registros vinculados a conductas sociales «que afectan el

bienestar colectivo».

El argumento oficial es que los certificados de antecedentes penales en Neuquén hoy se tramitan, principalmente, a través de la policía «lo que supone un procedimiento burocrático que implica demoras, turnos previos y dificultades de acceso».

Pero el registro que pretende crear la Legislatura va más allá y, justamente, viene a llenar un gris que se abrió tras la aprobación de Ficha Limpia en la provincia: cómo hará la justicia electoral para saber qué candidatos están contenidos en las prohibiciones que impone la norma.

Diario RÍO NEGRO consultó días atrás y desde el juzgado se indicó que aún se estaba a la espera de saber cómo va a ser su aplicación o reglamentación.

Es que Neuquén endureció aún más las condiciones respecto de la ley que se discutió (y fracasó) a nivel nacional e incluye, no solo condenas en doble instancia, sino también las probation. En un certificado de antecedentes penales emitido por la policía o del Registro Nacional de Reincidencia, una suspensión de juicio a prueba no debería figurar porque, una vez cumplida, la justicia dicta el sobreseimiento y no queda registro de la causa.

Registro de antecedentes: qué información tendrá

Este registro o SUAP deberá contener, según el proyecto, «las condenas penales firmes impuestas en la provincia a personas físicas, así como aquellas provenientes de otras jurisdicciones que hayan sido comunicadas oficialmente», considerando como «firme» la que haya sido confirmada por una segunda instancia judicial, como en Ficha Limpia.

También las causas penales abiertas en las que la persona figure como imputada, los antecedentes de prisión preventiva, los beneficios de suspensión de juicio a prueba otorgados, especificando las condiciones y el cumplimiento de las mismas, las condenas de ejecución condicional, contravenciones municipales, inclusión de la persona en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos, en el registro de personas violentas y las deudas con el fisco.

Registro de antecedentes: quién lo manejará

El proyecto plantea que el registro deberá asegurar la «confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, garantizando un acceso ágil y sencillo».

El SUAP estará en manos del Poder Judicial y tendrá dos tipos de acceso: uno personal que permitirá que cada persona, con un usuario, pueda ver su información; y otro para organismos públicos y autoridades judiciales.

El proyecto fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, pero no se incorporó en el temario de este martes. En el MPN dijeron a este medio que la intención es que se apruebe, pero aún no se acordaron los términos con el oficialismo.