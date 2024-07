«Una locura»: sin eco el pedido de expulsión a una diputada de La Libertad Avanza en Neuquén

El pedido de exclusión de la diputada de La Libertad Avanza, Brenda Buchiniz, tiene casi nulas chances de prosperar en la Legislatura de Neuquén. Lo presentó el bloque Hacemos Neuquén, que mantiene una dura interna con quien fuera su compañera de bancada, tras acusarla de «indignidad» por haber grabado «sin consentimiento» una reunión que presentó como prueba en una denuncia por violencia de género en el ámbito laboral contra el empresario de medios y asesor legislativo, Carlos Eguía.

El proyecto que presentó el bloque con las firmas de Alberto Bruno, Guillermo Monzani y María Cecilia Papa busca activar el procedimiento del artículo 167 de la Constitución de Neuquén.

Allí se establece que la Cámara «podrá corregir y aun excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por el voto de los dos tercios de los diputados en ejercicio, por indignidad o inconducta reiterada en el desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente después de su incorporación».

Es un proceso por demás dificultoso y que demandaría, primero, aval de dos comisiones: la de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, y la de Asuntos Constitucionales y Justicia. Recién ahí podría llegar al recinto, donde necesitaría dos tercios de la Cámara para aprobarse.

La presentación del bloque Hacemos Neuquén asegura que Buchiniz radicó una denuncia de violencia de género contra Eguía, quien fue el candidato a gobernador por Cumplir y lideraba el bloque que compartían, «sosteniendo la existencia de maltratos verbales por parte del denunciado hacia su persona, y de intimidaciones respecto a la forma de ejercer sus tareas y actividades laborales, así como de amenazas de publicar imágenes suyas».

No se enfocaron tanto en negar que la situación de violencia haya ocurrido, sino que cuestionan que la diputada haya usado como prueba para la denuncia una grabación de una reunión privada sin el consentimiento del denunciado.

Expulsión a una diputada de LLA: la denuncia

De hecho, desde el 12 de enero y hasta el 11 de marzo de este año, existió una medida cautelar dispuesta por la jueza de turno en feria, Dalma Rosa Tejada, a favor de Buchiniz.

En su resolución, la magistrada ordenó que Eguía «cese de realizar actos de perturbación o intimidación u hostigamiento, y se abstenga de publicar imágenes o datos referidos a la vida privada y familiar, por cualquier medio, aunque lo realice ya sea en forma directa o indirecta hacia la denunciante bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en los arts. 20 (multa y arresto de hasta 5 días) y 21 (delito de desobediencia a una orden judicial) de la Ley 2786″.

Buchiniz explicó a Diario RÍO NEGRO en su momento que, concluida la feria judicial, el 11 de marzo, el titular del Juzgado Laboral N°2, Hugo Daniel Ferreyra, entendió que dichas medidas ya habían cumplido su fin y que, además, el denunciado ya no compartía espacio político con la denunciante, dada la ruptura del bloque Cumplir.

Expulsión a una diputada de LLA: un proceso sin antecedentes

Según pudo saber este diario, en los bloques legislativos no habría intención de tratar el proyecto de exclusión que presentó Hacemos Neuquén contra Brenda Buchiniz de La Libertad Avanza.

No solo no hay antecedentes en la Legislatura de una sanción de ese tipo, sino que consideran que el planteo de «indignidad» no tiene justificación suficiente para tomar una medida así, menos aún cuando hay una denuncia de violencia de género en el medio. «Es una locura», consideró un representante del oficialismo.

En el 2003, el bloque del Movimiento Popular Neuquino intentó hacer lo mismo con Jorge Taylor por haberle hecho una cámara oculta al exgobernador Jorge Sobisch y al entonces jefe del bloque de legisladores del MPN, Osvaldo Ferreyra, en un presunto intento de coima. Tampoco prosperó.