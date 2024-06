Piden la renuncia de la diputada de La Libertad Avanza en Neuquén por una grabación «ilegal»

Los diputados provinciales del bloque Hacemos Neuquén están reclamando que su excompañera, Brenda Buchiniz, renuncie a su banca en la Legislatura. La acusan de haber realizado una grabación «ilegal» de una conversación en un despacho y utilizar ese audio para presentar una denuncia por violencia de género.

La apuntada preside el bloque unipersonal Cumplir-La Libertad Avanza y es una de las armadoras del partido de Javier Milei en la provincia, junto a la diputada nacional Nadia Márquez. Por su mismo espacio asumieron en diciembre Alberto Bruno, Cecilia Papa y Guillermo Monzani, quienes luego de alejaron del sector libertario y pasaron a conformar una bancada propia, a la que nombraron Hacemos Neuquén.

Desde entonces, se han visto envueltos en una interna que viene escalando cada vez más.

Bruno, quien sigue vinculado al empresario de medios y excandidato a gobernador, Carlos Eguía, ya había denunciado en una sesión de la Legislatura la supuesta maniobra de Buchiniz. «Me enteré hace unos meses, a posteriori, que fui víctima, que habían violado mi intimidad«, aseguró. Dijo que en una reunión que se había realizado en su despacho con los demás diputados del entonces Cumplir y el «asesor» Eguía «se generó una grabación oculta, sin ninguna autorización de ninguno de los presentes, con el solo hecho de generar una falsa denuncia por violencia de género».

Según planteó, esa denuncia luego fue desestimada por la justicia por haberse basado en una grabación no autorizada.

En declaraciones con AM550, Bruno planteó hoy el pedido para que Buchiniz renuncie a su banca, lo que presentó como «una salida decorosa» para la situación.

«Hoy está la oportunidad en la Legislatura de darle un claro mensaje a la ciudadanía, con las pruebas en la mano y el derecho a defensa que puede tener la diputada que, evidentemente, no lo quiere ejercer porque sabe que el hecho lo cometió y la justicia falló en su contra», afirmó Bruno.

Dijo que el bloque cuenta con otra herramienta, que es «la exclusión de la Cámara conforme lo establece la Constitución», pero que le piden la renuncia «para que tenga una salida elegante y porque mover el aparato administrativo le genera gastos a la ciudadanía».

Brenda Buchiniz es diputada del bloque Cumplir-LLA. Foto: archivo Matías Subat.

Un pedido «mediático»

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, hasta ahora no hubo un pedido formal de renuncia hacia Buchiniz, quien evitó hacer declaraciones sobre el escándalo.

Desde su despacho aclararon que se trata de una expresión «mediática» de Bruno y que la diputada responderá solo si se formaliza el proceso. Además, la denuncia por violencia de género fue presentada en contra de Carlos Eguía y no del legislador, aunque no hubo precisiones respecto de si ocurrió o no la grabación.

En cuanto a la herramienta de exclusión de la Cámara que sugirió Bruno, es un proceso nada fácil y que no tiene antecedentes cercanos en Neuquén. El artículo 167 establece que la Cámara «podrá corregir y aun excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por el voto de los dos tercios de los diputados en ejercicio, por indignidad o inconducta reiterada en el desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad física o moral sobreviniente después de su incorporación. Podrá también resolver por simple mayoría sobre la renuncia que hiciere de sus cargos».