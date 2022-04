Unter le respondió al Gobierno y exigió respuestas en lugar de «discursos falaces»

El gremio de los docentes rionegrinos Unter salió en respuesta al Gobierno, luego de las expresiones de la titular de Educación y su vice, quienes apuntaron a la interna sindical como trasfondo del rechazo de la propuesta salarial, y afirmó: «El conflicto se soluciona con respuestas concretas no con discursos falaces».

Los cruces de Unter y el Gobierno se acrecentaron este fin de semana luego de que el sindicato en un Congreso Extraordinario definiera convocar a un paro de 48 horas para esta semana, tras rechazar la última oferta del 24% de aumento en cuotas.

La ministra Mercedes Jara Tracchia primero, y el secretario de Educación, Adrián Carrizo, después, emitieron expresiones duras contra el gremio y coincidieron en vincular un problema interno a la resolución gremial y cargaron las tintas a la falta de responsabilidad del sindicato con los estudiantes rionegrinos.

En un comunicado de prensa, firmado por la conducción de Unter que encabeza Sandra Schieroni, el sindicato consideró que Carrizo «perdió todo tipo de rumbo» y afirmó que sus expresiones públicas del domingo, difundidas por el Gobierno provincial, «no solo falaces sino amenazantes y mezquinas. Son miserables y lamentables los dichos de Adrián Carrizo, que, alejados de toda veracidad, denotan mal intención e intentos fortuitos de poner a los trabajadores de la educación en contra de la sociedad«.

La conducción gremial remarcó su pertenencia a Unter y su apuesta a un trabajo colectivo, y pidieron al viceministro que «en vez de ocupar su tiempo en opinar sobre situaciones y circunstancias que no le competen, haga su trabajo, que para eso el pueblo rionegrino le paga su salario«.

«Este conflicto, es exclusiva responsabilidad de Carrizo, Jara Tracchia, Buteler, Stopiello y todos los funcionarios, que no convocaron a la Unter en los tiempos comprometidos, pretenden que los docentes a punto de jubilarse paguen una deuda que le cabe a la patronal, no actualiza el valor de la movilidad por lo que muchos compañeros ponen desde hace varios años ya, dinero de sus bolsillos para poder llegar a sus escuelas, no realiza las obras y mantenimiento de las escuelas, miles de veces denunciadas por el sindicato y las comunidades educativas, no garantiza el funcionamiento de los comedores ni el transporte escolar, y podríamos seguir enumerando todas las ‘responsabilidades’ que incumplen estos personajes vestidos de funcionarios», expresó Unter en una dura respuesta emitida anoche.

El sindicato de los docentes dijo que no permitirá que se «difame» y que el Gobierno ponga a los educadores en un lugar de no empatía con estudiantes y comunidades educativas. Agregó que la sociedad conoce que «fuimos y somos nosotros quienes hacemos que la educación funcione, que la rueda gire en las paupérrimas condiciones que nos toca trabajar a diario».

Unter también consideró una amenaza el descuento de los días de paro y afirmó que el Gobierno no logrará amedrentarlos.

«Este gobierno provincial es el único que tiene en sus manos resolver este conflicto, al que nos han empujado, dilatando los tiempos, improvisando, y mintiendo», expresó el sindicato.

También señaló que las manifestaciones públicas de los funcionarios evidencia «el estado permanente de tensión en que se encuentra este gobierno provincial».