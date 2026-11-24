A pocos días de diciembre y con el aumento de las temperaturas, el aire acondicionado comienza a recuperar protagonismo en los hogares. Sin embargo, después de varios meses de poco uso, sus filtros pueden acumular polvo, pelusas y otras partículas.

Según las recomendaciones de fabricantes, mantener los filtros limpios permite favorecer la circulación del aire y mejorar la eficiencia del equipo.

Esta tarea de mantenimiento básico puede realizarse en casa, sin necesidad de utilizar productos costosos.

Cómo limpiar el filtro del aire acondicionado, paso a paso

Apagar y desconectar el equipo: cortar el suministro eléctrico antes de comenzar.

cortar el suministro eléctrico antes de comenzar. Abrir la tapa frontal: levantar cuidadosamente el panel de la unidad interior, siguiendo las instrucciones del fabricante.

levantar cuidadosamente el panel de la unidad interior, siguiendo las instrucciones del fabricante. Retirar los filtros: extraer las mallas sin forzar sus soportes.

extraer las mallas sin forzar sus soportes. Eliminar el polvo: utilizar una aspiradora para retirar la suciedad acumulada.

utilizar una aspiradora para retirar la suciedad acumulada. Lavar los filtros: si son lavables, utilizar agua tibia y detergente neutro.

si son lavables, utilizar agua tibia y detergente neutro. Dejar secar a la sombra: esperar hasta que estén completamente secos.

esperar hasta que estén completamente secos. Volver a colocarlos: cerrar correctamente la tapa antes de conectar y encender el equipo.

Es importante consultar el manual del aparato, ya que algunos modelos cuentan con filtros especiales que no pueden lavarse.

Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado

Durante los meses de mayor uso, algunos fabricantes recomiendan revisar y limpiar los filtros cada 15 días, especialmente en ambientes donde hay mascotas o una mayor acumulación de polvo.

Un filtro obstruido puede reducir la capacidad de refrigeración y aumentar el consumo eléctrico.

Los errores que hay que evitar al limpiar el aire acondicionado

Para no dañar los componentes del equipo, se recomienda evitar:

Utilizar agua demasiado caliente.

Aplicar lavandina o productos abrasivos.

Secar los filtros con un secador de pelo.

Colocar los filtros cuando todavía están húmedos.

Encender el aire acondicionado sin los filtros instalados.

Si el equipo presenta pérdidas de agua, olores persistentes o dificultades para enfriar, lo más conveniente es solicitar una revisión técnica.

Realizar una limpieza preventiva antes de diciembre puede ayudar a mejorar el rendimiento del aire acondicionado y preparar el hogar para los días más calurosos del año.