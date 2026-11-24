Un análisis de inteligencia aeronáutica ubicó el origen del bloqueo de GPS a 305 kilómetros de la costa inglesa, en un sector del mar del Norte vigilado por fuerzas de la OTAN y patrullado por embarcaciones rusas.

Un buque de guerra de Rusia bloqueó durante 20 minutos la señal de navegación satelital (GPS) de 140 aviones comerciales frente a las costas del Reino Unido, en lo que analistas europeos califican como una nueva escalada de la guerra híbrida en el continente.

El bloqueo se registró el pasado 9 de noviembre sobre el mar del Norte y afectó vuelos de British Airways, easyJet y Ryanair, que habían despegado desde Londres-Heathrow, Edimburgo y Manchester hacia destinos como Roma, Estocolmo y Hurgada (Egipto), según un informe de la firma aeronáutica Hexbird.

De acuerdo con el control de tráfico aéreo de los Países Bajos, al menos siete vuelos que perdieron la señal GPS tuvieron que ser guiados hacia Ámsterdam-Schiphol, mientras en paralelo el MI5 y el Ministerio de Defensa británico emitieron este martes una alerta urgente bajo la consigna «Actúen ya» para las empresas que proveen equipamiento, armas o logística a Ucrania.

Cómo operó el bloqueo satelital y el rol de los buques sancionados

El análisis técnico de Hexbird ubicó el transmisor a unos 305 kilómetros de la costa inglesa, en un sector del mar del Norte próximo a los cables submarinos de internet vigilados por Londres, con alrededor de 40 aeronaves dentro o cerca del espacio aéreo británico.

Al momento de esa interferencia, conocida como jamming, tres cargueros rusos sancionados por Occidente, Lady R, Lady D y Maia-1, avanzaban hacia el sur escoltados por una embarcación militar rusa e investigados por transportar armas entre Rusia y Corea del Norte para la guerra en Ucrania.

James Droxford, exoficial de inteligencia naval y analista marítimo, afirmó que el buque escolta fue «casi con seguridad el origen de la interferencia del GPS, y no los buques mercantes», y añadió: «Han sido seguidos durante todo su trayecto por el mar del Norte. Creo que la corta duración de la interferencia del GPS, junto con la ubicación y los medios presentes en la zona, sugieren que se trató de una reacción destinada a disuadir la vigilancia occidental sobre dichos buques».

Por su parte, Thomas Withington, especialista en guerra electrónica, señaló que el episodio representa «una intensificación de las perturbaciones que hemos visto hasta ahora» y advirtió: «Que yo sepa, es la primera vez que observamos algo tan al oeste. Pero, al mismo tiempo, no creo que sea la última».

La respuesta oficial de Londres y el impacto en la seguridad aérea

Pese a que los receptores GPS dejaron de calcular ubicación y hora exacta durante el incidente, las autoridades confirmaron que no hubo riesgo operativo para los pasajeros porque los aviones comerciales cuentan con sistemas de navegación de respaldo y tripulaciones entrenadas.

Sin embargo, Ramsey Faragher, director ejecutivo del Royal Institute of Navigation, alertó sobre la potencia de la señal: «La zona afectada fue muy extensa, lo que implica el uso de un equipo de gran envergadura. Es muy probable que este se encontrara a bordo de una plataforma militar específica».

Faragher agregó que el Reino Unido «ha tenido suerte de que esto ocurriera tan lejos de la costa», ya que una emisión de ese alcance cerca de tierra firme habría afectado redes de telefonía móvil y emisoras de radio digital DAB.

Desde el Gobierno británico evitaron confirmar detalles de inteligencia, pero remarcaron que destinan 155 millones de libras esterlinas para reforzar infraestructuras críticas y supervisar interferencias de GPS junto a la Autoridad de Aviación Civil (CAA), mientras un vocero aseguró: «Todas las aeronaves comerciales cuentan con sistemas de navegación de respaldo, por lo que los pasajeros pueden tener la tranquilidad de que su vuelo es seguro».

La alerta del MI5 por sabotajes contra proveedores de Ucrania

El documento conjunto del Ministerio de Defensa y la Autoridad Nacional de Seguridad Protectora (NPSA), organismo que encabeza la misión de seguridad protectora del MI5, advierte a las firmas británicas que integran la cadena de suministro militar de Kiev sobre el riesgo de ataques encubiertos.

Según el reporte oficial, Rusia intensificó en los últimos meses sus acciones en territorio europeo mediante intermediarios que recurren a métodos de baja complejidad técnica, como incendios intencionados, intimidación y tareas de reconocimiento sobre plantas industriales y personal.

«Si su organización participa en la adquisición de material militar o suministra equipamiento a las fuerzas armadas de Ucrania, podría convertirse en un objetivo», subraya la directiva oficial, que pide reducir la información pública innecesaria y reforzar la seguridad en las comunicaciones digitales de inmediato.