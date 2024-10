Vacunatorio VIP: procesan a Ginés González García y embargan 20 millones de pesos

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García y otros funcionarios en la causa por el vacunatorio VIP.

Además, se informó que el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación, según informó Noticias Argentinas.

Infobae agregó que la Cámara Federal ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar en la responsabilidad de los que recibieron las dosis del «Vacunatorio Vip». Entre ellos se encuentra el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el exministro Jorge Taiana, el exgobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia y el periodista Horacio Verbitsky.

Vacunatorio VIP: los detalles del fallo

“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, afirma el fallo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Y subraya: “Ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado, y quienes sí podían hacerlo no la recibían a su discreción, sino previo turno de rigor en el cual se habilitaban centros y horarios disponibles. En ese marco, el que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron, según el relato de hechos, cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía».

«Aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”, difundió el medio Infobae.

Vacunatorio VIP: cómo se conoció el escándalo

La causa se inició cuando el periodista Horacio Verbitsky contó que había ido a vacunarse el 18 de febrero de 2021 al ministerio de Salud, convocado por González García.

En su momento trascendió que se quería adelantar a una publicación del diario Clarín. En febrero de 2021 la vacuna no estaba destinada a toda la población, sino que se fue habilitando progresivamente: primero el personal médico, adultos mayores y el “personal estratégico”.

En el listado de vacunados VIP aparecieron además de Verbitsky, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

Si bien muchos argumentaron ser «personal estratégico», lo que llamó la atención de la Justicia fue que los registraron como personal de salud, en los listados del Posadas.