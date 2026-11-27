Durante la maratónica sesión en la que aprobó la reforma electoral -con la suspensión de las PASO– y la ley contra la ludopatía, el Senado con otros proyectos que formaban parte del temario: la rebaja del IVA a la fécula de mandioca, la creación de un registro nacional de deudores alimentarios y la incorporación del vandalismo rural al Código Penal.

Es ley el vandalismo rural

El proyecto impulsado por el el diputado Martín Ardohain (PRO) para incorporar el vandalismo rural al Código Penal se convirtió en ley tras ser aprobado por 49 votos afirmativos y 9 negativos en la Cámara Alta.

La iniciativa contó con el respaldo del PRO, la UCR, La Libertad Avanza, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Justicia Social, La Neuquinidad y Convicción Federal, además de seis senadores del bloque peronista: Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Sergio Uñac, Cándida López, Carlos Linares y Daniel Bensusán.

La normativa incorpora, según detalló Noticias Argentinas, penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. El máximo de esa pena se eleva a dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente la actividad productiva rural o genere un peligro concreto para la vida o integridad física de las personas presentes, o para la sanidad de animales o cultivos, siempre que no configure un delito más severamente penado.

Además, la ley fija penas de prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado para quien destruya de cualquier modo silobolsas o productos del proceso productivo agropecuario. La pena máxima asciende a diez años de prisión cuando el hecho sea cometido de forma coordinada por tres o más personas y provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.

Es ley la rebaja del IVA a la fécula de mandioca

El otro proyecto que el Senado nacional convirtió en ley y por unanimidad, fue la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula, harina, fariña y otros derivados de la mandioca.

La iniciativa -que ya contaba con media sanción unánime de la Cámara de Diputados desde fines de agosto- busca equiparar el tratamiento tributario de los derivados industrializados de la mandioca con el de otros productos alimenticios, como la harina de trigo.

La medida alcanza principalmente a los productores de Misiones, provincia que concentra el 80% de la producción nacional de mandioca y genera cerca de 18.000 toneladas anuales de fécula industrializada.

Registro nacional de deudores alimentarios

El proyecto de ley para crear un Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM) fue aprobado por unanimidad y ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados. La iniciativa impulsada a partir de propuestas de los senadores Edith Terenzi y Daniel Bensusan, propone centralizar en una base de datos digital, unificada, dinámica y de acceso público y gratuito la información de los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre las personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias.

La normativa define como alimentante moroso a toda persona inscripta en los registros competentes de las jurisdicciones adheridas, integrando los datos locales sin alterar las competencias procesales ni los requisitos de inscripción de cada distrito. A su vez, la ley fija prohibiciones a quienes figuren en el ReNUAM el ingreso y la permanencia en establecimientos de juegos de azar, así como en eventos y espectáculos musicales, artísticos, deportivos o de entretenimiento que requieran el pago de una entrada, quedando a cargo de la autoridad de aplicación instrumentar las medidas necesarias para su cumplimiento.

En la misma sesión, el Senado también aprobó y giró a Diputados otros dos proyectos de ley: la transferencia del inmueble del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), ex Junta Nacional de Granos, ubicado en la localidad de Barranqueras, provincia del Chaco; y la creación de la jornada «Argentina contra el bullying: por una escuela libre de acoso y discriminación», a realizarse en todos los establecimientos educativos públicos y privados de los niveles obligatorios.