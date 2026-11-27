El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre 2026, a las 8 hora argentina, su resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar la explotación de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.

De acuerdo con las actuaciones oficiales del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, las declaraciones del canciller Pablo Quirno y los registros de las audiencias públicas del 10 y 11 de noviembre 2026 consignados por Noticias Argentinas, la presentación argentina fue encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, junto al asesor jurídico de la Cancillería y agente ante el tribunal, Mario Oyarzábal, y el especialista en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen.

La lectura del pronunciamiento estará a cargo del presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, en una sesión pública en la ciudad alemana de Hamburgo, donde se definirá si se suspenden las tareas del proyecto Sea Lion hasta tanto se resuelva la controversia arbitral de fondo.

Qué pide Argentina ante el Tribunal del Mar para frenar el petróleo en Malvinas

El reclamo iniciado por Argentina, el 28 de septiembre 2026, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con pedido de medidas provisionales presentado el 13 de octubre 2026, apunta a detener el avance del proyecto Sea Lion, ubicado a unos 210 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y operado por la firma israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), que prevé perforar hasta 26 pozos y extraer más de 300 millones de barriles durante 30 años.

Argentina solicitó que se impida el inicio de nuevas perforaciones, la instalación de equipamiento de producción y el uso de información obtenida en la etapa exploratoria en perjuicio de sus derechos.

El planteo exige garantizar las obligaciones de preservación del ambiente marino y ordenar al Reino Unido que se abstenga de adoptar decisiones unilaterales que agraven el diferendo, citando las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU.

Durante las audiencias en Hamburgo, la delegación británica pidió rechazar todas las medidas, cuestionó la competencia del tribunal arbitral y negó que existan condiciones de urgencia o riesgos de daños irreparables.

Qué alcance tendrá el fallo de Hamburgo sobre el Reino Unido y Malvinas, según Pablo Quirno

El pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, organismo que en diciembre de 2012 ordenó la liberación de la Fragata Libertad en Ghana, se transmitirá en directo por su sitio oficial y admite tres escenarios procesales: