Los convencionales de Bariloche ingresaron esta semana los primeros proyectos para comenzar a analizar reformas concretas en la Carta Orgánica Municipal y los temas tienen un amplio abanico desde participación ciudadana, ética pública, el basural y cerro Catedral, entre otros.

El bloque oficialista, Estamos Haciendo Bariloche, que tiene ocho convencionales, impulsó seis proyectos de actualización de la Carta Orgánica Municipal que fueron parte de su propuesta electoral en la campaña.

Según informó el oficialismo, en el artículo de iniciativa popular y referéndum se debe reunir la firma del 10% del electorado para la convocatoria y permite que el Ejecutivo realice una convocatoria por año calendario sobre hasta dos proyectos de ordenanza previamente remitidos al Concejo, cuando hayan sido rechazados o no sancionados dentro de 90 días. Quedan excluidos la reforma de la Carta Orgánica, el presupuesto, los tributos, los empréstitos, las materias que requieren mayoría especial o doble lectura, entre otros puntos y se fije un límite en la fecha que no podrá ser dentro de los 120 días previas a una elección. Si el electorado aprueba una ordenanza, queda sancionada y debe promulgarse sin veto.

En materia de participación vecinal se propone un régimen administrativo y de rendición de cuentas especial, ajustado a sus características, y se preserva su intervención en asuntos que afecten a sus barrios; y se regula el juramento público, las declaraciones juradas patrimoniales al asumir, anualmente y al cesar, las inhabilidades para los cargos y los obsequios. También prohíbe la entrega de asistencia social a título personal y su condicionamiento político o electoral.

También reafirma la descentralización municipal y las delegaciones para acercar servicios y trámites, cuya creación correspondería a una facultad del intendente.

Las iniciativas de la oposición

El bloque Fuerza Bariloche, con tres representantes en la Convención, apuntó a temas que han generado profundos debates en la previa a la Convención, entre ellos propone modificar el artículo 214 que actualmente indica que el cerro Catedral tiene que tener un tratamiento especial y ordena la creación de un organismo de control y proponen modificarlo con la incorporación de que se trata de 1920 hectáreas del dominio público y afectadas a un fin de utilidad pública, calificándola de “inenajenable, inembargable e imprescriptible”; prohibiendo la “desafectación o comercialización”.

También proponen incluir un capítulo sobre la gestión de residuos sólidos con plazos ya definidos para el cierre del basural actual y el traslado. Fijan 24 meses para la relocalización de la disposición final fuera del actual predio del Centro de Residuos Urbanos Municipal y el mismo plazo para la puesta en funcionamiento de un sistema regional, fuera del ejido de Bariloche.

Otra propuesta es incluir por Carta Orgánica la gratuidad del boleto escolar que hoy está por resolución de intendencia y plantea cambios en la participación de Juntas Vecinales que tendrían voz en el Concejo ante cada tema que los involucre.

También la convencional Alhue Gavuzzo, del Frente La Izquierda de los Trabajadores PTS-MST presentó iniciativas como la eliminación del poder de veto del intendente de turno, la ampliación del Concejo Municipal a 13 integrantes manteniendo la proporción de uno cada 10.000 habitantes; reducir las dietas políticas y establecer una jornada laboral de seis horas, además de la instrumentación de pase a planta permanente de los municipales pasados los seis meses de contratación.

La Convención trabajará los temas por comisiones

La Convención Constituyente de Bariloche trabajará las iniciativas por comisiones. Se resolvió que las comisiones serán: Institucional, Gobierno y Gobernanza; Competencias Municipales, Planeamiento y Desarrollo Económico; Deberes y Derechos, Participación Ciudadana y Políticas Especiales; y Comisión Legislativa.