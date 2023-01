Vecinos de Añelo se bajan de la ruta para presentar una lista de concejales junto al MPN

El grupo de vecinos de Añelo que participa habitualmente de los cortes de ruta se presentará en las elecciones del 16 de abril con una lista de concejales para «pelear desde adentro» las obras que necesita la ciudad base de Vaca Muerta. Será con el formato de colectora bajo la candidatura a intendenta de Adriana Pezuk del Movimiento Popular Neuquino, opositora a la actual gestión de Milton Morales.

«Nosotros hace siete años que venimos subiendo a la ruta, no por trabajo, porque todos tenemos en el sector petrolero o la Uocra, pero sí por el agua, iluminación y servicios. Todo se ha conseguido arriba de la ruta: no nos gusta, pero no nos queda otra», afirmó Luis Castillo, uno de los referentes del espacio, para explicar cómo surgió la iniciativa.

Dijo que al grupo le ofrecieron «la posibilidad de pelearla desde adentro» con el armado de una lista colectora para abandonar las medidas de acción directa. «Vamos a tratar de probar, no somos políticos», indicó. La mayoría son vecinos de la meseta y otros están a cargo de un comedor de la localidad.

Castillo especificó que el partido que llevarán es Frente Nuevo Neuquén, uno de los sellos que suele utilizar el MPN para que lo acompañe en listas de diputados y concejales como colectora.

El dirigente aclaró «todos los sectores» les ofrecieron participar de sus armados electorales, pero que optaron por Pezuk porque «ella no tiene antecedentes políticos». Eso le cuestionan a Fernando Banderet, actual concejal de Añelo y candidato por el sector de Milton Morales y Rolando Figuera, a quien vinculan con funcionarios del municipio como Darío Díaz.

Guerra política por el agua

Para Castillo, los vecinos quedaron «en medio de una guerra política» entre los principales bandos que se disputan la provincia y también sintieron que fueron utilizados en el último corte que hicieron sobre las rutas de Vaca Muerta por el problema del agua.

«Nosotros acompañamos para nuestro pueblo, quien está arriba no nos importa. Gane quien cane, tenemos que cambiar al pueblo», planteó.

En las elecciones del 16 de abril, Añelo renovará su intendencia tras cuatro años de mandato de Morales, quien llegó con el MPN y ahora se cambió al sector de Figueroa. Su candidato será Banderet, quien deberá a enfrentarse a Pezuk, también concejal y médica de la mutual petrolera.

De siete concejales, tres ganaron su banca con el MPN, uno con Unión Popular, tres por Cambiemos.