Multas a camiones por exceso de carga en rutas de Río Negro: Vialidad recaudó $77 millones desde 2021

La Ruta Provincial 2 es crucial para el tránsito de la producción del Alto Valle hacia el puerto de San Antonio Este. Foto: archivo.

El paso constante de camiones por las rutas de Río Negro es uno de los factores que más presión ejerce sobre la infraestructura vial. Según Vialidad Rionegrina, el control de cargas que transportan los vehículos de grandes portes se convirtió en una herramienta clave para preservar el estado de las rutas «sin roturas ni ondulaciones».

Según un informe de Vialidad Rionegrina al que accedió Diario RÍO NEGRO, las multas aplicadas por exceso de peso en transporte de carga generaron ingresos por $77.093.996 desde 2021, producto de infracciones detectadas en operativos de fiscalización y posteriores resoluciones administrativas.

Controles de pesaje en rutas de Río Negro

Según el informe al que accedió este medio hay registros muestran que entre 2021 y 2023 Vialidad facturó sanciones por $5.962.767,59. En ese período los casos fueron relativamente pocos, aunque ya se detectaban camiones que superaban los límites de carga establecidos por la normativa.

Durante 2021 se pagaron dos multas por $183.503,28 y en 2022 otras dos infracciones canceladas de manera voluntaria sumaron $533.110,78.

El escenario comenzó a cambiar en 2023, cuando se registraron 23 sanciones pagadas por $3.547.557,53 y otros cinco expedientes que terminaron en procesos judicializados.

El salto de las multas en los últimos años en Río Negro

Los montos crecieron de forma marcada a partir de 2024. Ese año las multas facturadas alcanzaron los $25.246.551,42, con más de $20 millones cancelados mediante pago voluntario y el resto en expedientes judicializados.

La tendencia continuó durante 2025, cuando el total facturado por infracciones llegó a $45.884.676,99. En ese período se registraron pagos voluntarios por más de $29 millones y sanciones judicializadas por $16,5 millones.

El incremento se explica por una mayor actividad de fiscalización en rutas provinciales y por la actualización de los valores de las multas, que se calculan a partir de unidades fijas vinculadas al precio del combustible.

Río Negro confirmó condenas por exceso de peso en camiones

Uno de los casos más recientes corresponde a un control realizado en la Ruta Provincial 6, donde se aplicó una multa superior a los $5,5 millones tras constatarse que un camión circulaba con carga por encima de lo permitido, según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Río Negro.

En total, el gobierno provincial publicó resoluciones que confirman sanciones a transportistas detectados con exceso de peso en controles viales realizados entre 2021 y 2025, principalmente en operativos sobre la Ruta Provincial 2 y, en menor medida, en la Ruta 6.

Condenas 16 Es el total de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que confirmaron multas a camiones por exceso de peso en rutas provinciales de Río Negro.

Las resoluciones detallan además que en varios expedientes los conductores o titulares de los vehículos fueron notificados de las infracciones, pero no presentaron descargos ni ofrecieron pruebas que cuestionaran las actas labradas por los inspectores viales. En esos casos, las sanciones quedaron firmes en sede administrativa y el organismo quedó habilitado para avanzar con el cobro por vía ejecutiva.

Mientras continúan estos operativos, Vialidad también proyecta reforzar la infraestructura de control con nuevas instalaciones de pesaje. Entre las iniciativas figura una dársena en la Ruta 69, un corredor cada vez más transitado por el movimiento logístico vinculado a la actividad de Vaca Muerta.