Victoria Villarruel propuso que los senadores donen el aumento salarial a un Hospital de Niños

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio firmado con esa institución.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la titular del Senado aclaró que, en su rol institucional, no tiene injerencia en la definición de los salarios de los legisladores ni en la cantidad de asesores que posee cada senador. En ese contexto, planteó que la eventual suba salarial podría destinarse a fines solidarios.

“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio”, expresó Villarruel.

La vicepresidenta remarcó además que la decisión final depende de cada legislador. “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, sostuvo.

El planteo se da en medio de la discusión pública por los ingresos de los miembros del Senado y el impacto de las actualizaciones salariales vinculadas a los acuerdos paritarios del personal legislativo. Según trascendió, la propuesta busca canalizar el incremento salarial hacia una iniciativa solidaria que beneficie al histórico hospital pediátrico de la ciudad de Buenos Aires.