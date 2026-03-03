Victoria Villarruel encendió la interna en el Gobierno y respondió a las críticas: «Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar»

La apertura de sesiones del Congreso volvió a reavivar las internas entre Javier Milei y Victoria Villarruel. El presidente dijo durante su discurso que hubo «opositores y propios que soñaron” con reemplazarlo en el poder, en clara alusión a la titular del Senado, quien enfatizó por redes que seguirá en su cargo hasta el final del mandato.

También hubo un cruce con Luis Petri. El exministro de Defensa acusó a Villarruel que “apostó por el fracaso del Gobierno» y ella le dijo que deje de comentar “como una vieja chusma”.

Victoria Villarruel dijo que quieren su renuncia

Victoria Villarruel sostuvo este martes que desde La Libertad Avanza quieren que abandone su cargo. «Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno«, dij Villarruel en X en respuesta a un mensaje que le decían que debía renunciar.

Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

Antes hubo un picante cruce entre Victoria Villarrue y Luis Petri: “Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, sostuvo el exministro.

Y agregó: «No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”, indicó en diálogo con TN.

Por su lado, la vicepresidenta salió al cruce de las declaraciones de Petri y le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, señaló.

En tanto, más tarde, Villarruel volvió a apuntar contra el diputado y manifestó n sus redes: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.

Relación distante entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Javier Milei le dedicó el domingo una crítica sutil a Victoria Villarruel, con quien mantiene un distanciamiento desde hace más de un año, al advertir que después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre del año último, hubo “opositores y propios que soñaron” con reemplazarlo en el poder.

Durante su llegada al Congreso, el mandatario intercambio un frío saludo con su compañera del Ejecutivo. Algo que no se mostró durante la cadena nacional.

Con información de Noticias Argentinas