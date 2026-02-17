Victoria Villarruel respondió a las críticas por su viaje a La Rioja y la foto con el gobernador Ricardo Quintela

Villarruel defendió su viaje a La Rioja y cruzó críticas por la foto con Quintela. Foto: archivo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió a las críticas por su viaje a La Rioja, donde participó de la Fiesta de la Chaya y mantuvo un encuentro con el gobernador Ricardo Quintela. La funcionaria afirmó que la visita tuvo carácter institucional y que incluyó recorridas por sectores productivos y culturales.

Según informó Infobae, el viaje generó cuestionamientos dentro del oficialismo por la imagen junto al mandatario provincial, identificado como opositor al presidente Javier Milei.

Polémica por la foto con Ricardo Quintela y el impacto en el oficialismo

“Este fin de semana estuve recorriendo La Rioja, la 19° provincia desde que inicié mi mandato de vicepresidente», sostuvo Villarruel en su cuenta de X. Indicó que su agenda incluyó reuniones y visitas a distintos espacios de la provincia.

La vicepresidenta agregó que su presencia buscó acercarse a realidades productivas y culturales del interior del país.

La imagen con Quintela que generó cuestionamientos en el oficialismo.

Ante las críticas por la fotografía con el gobernador, respondió: “Visité desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos, priorizando mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores, así como las tradiciones que pasan de generación en generación”.

En otro tramo de su mensaje, cuestionó a quienes la señalaron: “Años atrás, cuando la casta repartía planes, IFE y hablaban en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como captadores de ideologías no eran tan incisivos ni ponían el cuerpo para resistir a eso”.

El descargo de Villarruel en X y su mensaje sobre la producción

Villarruel también remarcó el valor del desarrollo productivo en el interior y sostuvo: “Por eso, si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un parque nacional, yo estoy feliz”.

El viaje a La Rioja y la participación en la Fiesta de la Chaya se dieron en un contexto de tensiones dentro del oficialismo. La actividad de la vicepresidenta volvió a instalar el debate político en torno a su vínculo con los gobernadores provinciales.