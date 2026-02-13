Victoria Villarruel envió a Diputados el proyecto de reforma laboral: cómo sigue el trámite

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral que fue sancionado el miércoles en el Senado. El expediente fue girado al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Con el texto ya en Diputados, el bloque de La Libertad Avanza busca avanzar rápidamente con el tratamiento. La intención es convocar el próximo miércoles a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del cierre de las sesiones extraordinarias, previsto para el 28 de febrero.

La demora en el envío del expediente se debió a que el dictamen firmado en diciembre incorporó alrededor de 50 modificaciones, lo que obligó a un proceso administrativo más extenso.

En paralelo, la Cámara de Diputados ya giró al Senado otros proyectos aprobados recientemente, entre ellos el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Además, el Gobierno nacional resolvió extender el período de sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero y sumar al temario el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, con el objetivo de atender los reclamos de las universidades por la actualización de partidas presupuestarias.

El decreto que formaliza la extensión será firmado en la noche de este viernes y publicado en el Boletín Oficial el próximo lunes. Desde el oficialismo señalaron que “la idea de la ley es hacerla implementable” y que la iniciativa buscará atenuar las demandas del sector universitario, que reclama mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La decisión del Poder Ejecutivo se conoció luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la obligatoriedad de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2024.