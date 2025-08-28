Video | Batalla campal en la Facultad de Derecho de la UBA: peronistas y libertarios se enfrentaron por un escrache

Un escándalo ocurrió este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Libertarios y peronistas se trenzaron en una pelea motivado por un escrache a un afiche de Eva y Juan Domingo Perón. El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado al respecto.

#Ciudad | Enfrentamientos en la Facultad de Derecho de la UBA: la pelea se dio porque militantes libertarios vandalizaron la mesa de la Juventud Universitaria Peronista. pic.twitter.com/vlSn53nHBb — Nueva Ciudad (@nciudad) August 28, 2025

Todo se originó cuando los seguidores de Javier Milei que se encuentran en el espacio «somos libres» vandalizaron un espacio de la militancia peronista.

En represalia, estudiantes ligados al peronismo increparon a los libertarios con insultos y empujones. Luego, según informó Clarín, la discusión se trasladó al hall de la facultad y la violencia escaló hasta llegar a una batalla campal.

En un determinado momento, el asunto empezó a calmarse, pero luego un sector empezó a cantar la marcha peronista y nuevamente se desató otra pelea.

El conflicto terminó con un sector exigiéndole a los libertarios «que se vayan» y finalmente el ala opositora tapó el lugar de los militantes de La Libertad Avanza con banderas peronistas.

Qué dijo el ministerio de Capital Humano por la pelea entre libertarios y peronistas en la UBA

La cartera dirigida por Sandra Pettovello emitió un comunicado oficial sobre el conflicto que se desató este jueves en la UBA y dirigido a las autoridades universitarias.

Allí, le manifestó a los dirigentes universitarios que deben «garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios» y remarcó que «la seguridad e integridad física de los estudiantes dentro de las universidades es responsabilidad de sus rectores, en el marco de su autonomía».

En este sentido, le recordó que es su responsabilidad «solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad» y que, dado a la gravedad de lo sucedido, la subsecretaría de políticas universitarias se encuentra interviniendo.