Video | Ley Bases en el Senado: «Tratemos de levantar un poquito el debate», el pedido de García Larraburu

Desde las 10:30 de este miércoles las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales reanudaron el debate sobre la Ley Bases. La senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu, expresó su preocupación por el estancamiento del debate sobre dicha ley. García Larraburu criticó las chicanas y subrayó la importancia de «levantar el nivel del debate» en un momento crítico para la realidad argentina.

En uso de la palabra la senadora por Río Negro expresó: «Me parece que estamos en momentos muy complejos de la realidad argentina. Creo que tenemos que intentar no hacer chicanas tan baratas y bajas de contenido. Subestimar la presencia de todos los participantes que han tenido una enorme paciencia, algunos han estado más de cuarenta horas para esperar su turno, han venido del interior profundo. Me parece que no suma, senador».

«Me extraña que, con la experiencia parlamentaria que tiene, someta a este tipo de chicanas al conjunto del plenario. Tenemos que intentar en este desquicio que estamos visualizando con problemas internacionales que realmente vamos a buscar al mundo cuando tenemos tantos problemas internos que resolver. Alguien de la dirigencia política tiene que levantar un poco el debate y construir patria. Decir que todos los invitados -científicos, tecnólogos- son militantes de un partido político me parece que es no entender la realidad del momento que estamos viviendo. Tratemos de levantar un poquito el debate y no chicanear porque es inconducente», concluyó.

García Larraburu respondió así a los dichos del senador de Salta por Cambio Federal Juan Carlos Romero que planteó un punto en relación a las exposiciones pendientes. «Es un poco injusto, ayer hubo una propuesta de convocar en la comisión fiscal y se dijo que ya había terminado el período de alocuciones. Obviamente que el padrón del partido justicialista es grande, mire si lo van a completar acá trayendo más y más expositores, que al ser sorpresa los otros bloques no han tenido oportunidad de encontrar en sus afiliados alguien que venga a hablar».