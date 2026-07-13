Mundial 2026: qué le dijo Leandro Paredes a Lionel Scaloni en la charla técnica que es viral

La clasificación de la Selección Argentina en Kansas City no solo dejó festejos en las calles, sino también un fascinante desglose de imágenes que encendió de forma inmediata las redes sociales. Durante el entretiempo del tiempo suplementario en el cruce de cuartos de final entre la «Scaloneta» y Suiza, las cámaras oficiales de la transmisión internacional captaron una escena reveladora.

En el registro multimedia se observa al volante central Leandro Paredes dialogar de manera enérgica y gesticular, de frente, con el director técnico Lionel Scaloni. La posterior reconstrucción de los especialistas en lectura de labios dejó al descubierto un pedido táctico de urgencia por parte del futbolista para blindar la última línea, exponiendo el grado de madurez del mediocampista y la apertura metodológica de un entrenador que no dudó en sintonizar el diagnóstico de sus dirigidos en pleno campo de juego.

«Necesitamos a un central»: el pedido táctico de Leandro Paredes en pleno partido de la Selección Argentina

El contexto del partido frente al combinado helvético demandaba una lectura quirúrgica, por parte del banco albiceleste. A pesar de contar con un hombre de más, debido a la expulsión de un futbolista rival, el marcador se encontraba clavado en un persistente 1 a 1 y el desgaste físico hacía mella en el andamiaje defensivo de la Selección Argentina.

Fue en ese intervalo crítico donde Leandro Paredes asumió un rol de liderazgo analítico y le transmitió una advertencia directa a Lionel Scaloni: «Necesitamos a un central», fue la frase exacta que los analistas de video lograron decodificar de la boca del experimentado volante.

Lejos de tomar la sugerencia como una injerencia a su autoridad, el estratega de Pujato demostró la flexibilidad de gestión que caracteriza al ciclo de la Scaloneta y convalidó de inmediato el diagnóstico de su futbolista.

«Ponemos a otro, ya está», contestó el director técnico de forma resolutiva, procediendo de inmediato a ordenar el ingreso al terreno de juego del experimentado zaguero Nicolás Otamendi. El ajuste posicional buscó brindarle mayor solidez aérea y contención a la retaguardia, para evitar los contragolpes suizos en los minutos finales del tiempo extra.

La Selección Argentina está en semifinales del Mundial 2026: el próximo clásico ante Inglaterra

El ajuste de ingeniería futbolística, diseñado entre el jugador y el entrenador, dio dividendos de forma casi inmediata sobre el césped norteamericano. Con la última línea reordenada y el equipo equilibrado para contener los embates finales, se liberaron los caminos ofensivos de la Albiceleste: el delantero Julián Álvarez frotó la lámpara para convertir un auténtico golazo que decretó el 2 a 1 parcial, mientras que, sobre el pitazo de cierre, Lautaro Martínez selló el 3 a 1 definitivo que desató la euforia.

La viralización del momento generó una oleada de interacciones positivas, quienes destacaron el perfil constructivo de Leandro Paredes —un futbolista con el gen de la dirección técnica en su ADN— y la rápida capacidad de reacción de Lionel Scaloni para corregir el rumbo en un momento límite de la Copa del Mundo.

El triunfo catártico deposita a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026, donde deberá afrontar el clásico más grande del mundo ante Inglaterra, vistiendo la tradicional camiseta azul de alternativa.