Nueve intendentes de la Línea Sur reclaman a Vialidad Nacional por el estado de la Ruta 23

Intendentes de la Línea Sur reclaman por el estado de la Ruta nacional 23. Foto: Gentileza.

Los intendentes de nueve localidades conectadas a través de la Ruta Nacional 23, consideraron que representa «un serio riesgo para la seguridad vial» y solicitaron a Vialidad Nacional «intervención urgente».

El reclamo conjunto fue firmado por las autoridades de Comallo, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Maquinchao, Ramos Mexia, Sierra Colorada, Valcheta, Los Menucos e Ingeniero Jacobacci. Desde el organismo nacional señalaron que se están haciendo trabajos de bacheo entre Jacobacci y Los Menucos.

En la Región Sur, la Ruta 23 es la conexión fundamental entre las localidades de la Línea Sur, que van desde la cordillera hasta el mar y conforman una de las zonas productivas de la provincia de Río Negro. Con 35 kilómetros aún por asfaltar, los intendentes denunciaron el «grave estado de deterioro que presenta la calzada» y recordaron que se trata de «una vía fundamental para la integración territorial, social y económica de nuestra región».

Vialidad Nacional realizó trabajos de bacheo en la zona entre Jacobacci y Los Menucos. Foto: Gentileza.

Con las últimas lluvias, no sólo se deterioró con más velocidad la calzada, sino que volvió a interrumpirse el tránsito en la zona del arroyo Nahuel Niyeo, a 42 kilómetros de Valcheta. Parte del reclamo tiene que ver con la construcción del puente, un pedido histórico que también ha llevado adelante el gobernador Alberto Weretilneck.

«El puente se ha cobrado ya varias vidas», aseguró José Mellado, intendente de Ingeniero Jacobacci, y explicó que «la ruta para nosotros es vital, dependemos de poder llegar a Bariloche por cualquier emergencia. Cada vez que llueve en la zona se corta la ruta y no puede pasar ni una ambulancia».

«La ruta ha sido un anhelo de varias generaciones, y hoy vemos cómo se deteriora cada vez más la cinta asfláltica», señaló Mellado y remarcó «cada vez transita más gente que va de la cordillera al mar, y en verano aumenta muchísimo más«.

Según confirmó Mellado a Diario RÍO NEGRO, aún no han tenido respuestas de parte del organismo nacional. «No se hacen los trabajos de conservación con pavimento flexible, solo se ponen parches para tapas los pozos», reclamó el funcionario.

«Tiene que haber mantenimiento constante, de las banquinas también que están destruídas», agregó Mellado. También mencionó la importancia de controlar el peso de los camiones, que es uno de los factores que aumenta el deterioro de la calzada.

Intendentes de la Línea Sur reclaman por el estado de la Ruta nacional 23. Foto: Gentileza.

En su declaración conjunta, los intendentes afirmaron que «la presencia de pozos y baches en distintos sectores, sumados a los desvíos y tramos de ripio de una obra que aún permanece sin finalizar, convierten cada viaje en una situación de incertidumbre y peligro» y reclamaron a Vialidad Nacional por la «asignación de los recursos necesarios y la ejecución prioritaria de trabajos de mantenimiento, bacheo, repavimentación y finalización de las obras pendientes».

Mellado remarcó que la Ruta 23 no sólo es utilizada por miles de rionegrinos que se trasladan a sus trabajos, sino también por las empresas que forman parte del circuito productivo de la zona. «En Jacobacci tenemos ocho empresas que trasladan más de 50 mil toneladas de diatomita por año, a lo que se suma la lana y la piedra laja de Los Menucos», explicó el Intendente.

Las autoridades de las nueve localidades afirmaron que el reclamo apunta al arreglo de la calzada y la construcción del puente, y esperan «garantizar su incorporación al Presupuesto Nacional 2027».