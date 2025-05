Villaverde criticó a Weretilneck por el cobro de impuestos, con trasfondo electoral

La diputada por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, tildó al gobernador Alberto Weretilneck de estar “obsesionado con recaudar” al referirse a las dificultades que planteó respecto de eximir del pago de Ingresos Brutos a quienes blanqueen sus ahorros en dólares a través de las políticas del gobierno nacional.

“Weretilneck: voraz recaudador, pésimo administrador”, sentenció la libertaria a través de un comunicado de prensa que difundió desde la Región Sur, donde se encontraba ayer con una actividad de entrega de anteojos.

La libertaria posiciona al gobernador como su rival y lo comparó con el kirchnerismo, una mención que vislumbra hacia donde se perfilaría su discurso en la próxima campaña de cara a las elecciones de octubre.

El gobernador también ha marcado que en las elecciones nacionales se disputarán dos modelos distintos que reduce a «federalismo contra centralismo» o «Río Negro contra Buenos Aires».

“Weretilneck sigue gobernando con los criterios de la casta y el kirchnerismo por eso hemos llegado a este nivel de endeudamiento. No puede controlar el gasto público, pero sí sabe cómo seguir exprimiendo al ciudadano”, fustigó la diputada que días atrás habría transparentado a su par Aníbal Tortoriello la intención de encabezar la lista de senadores de LLA.

Villaverde reiteró su premisa de trabajar por “la libertad, la producción y el derecho de cada rionegrino a vivir sin miedo, sin miseria y sin ser perseguido por un Estado que solo sabe cobrar”.

Los “dólares en el colchón” y los Ingresos Brutos

El gobernador se había referido a la reunión mantenida con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que -según detalló- el funcionario planteó que no se grave con Ingresos Brutos cuando aparezcan patrimonios que no estaban declarados y advirtió que era un “problema” porque se requiere una ley para no entrar en la ilegalidad.

Villaverde consideró que la advertencia del mandatario rionegrino es contraria al objetio de “sacar los dólares del colchón” que pregona la administración de Javier Milei. “Mientras el gobierno nacional busca aliviarle la carga impositiva a quienes ahorran y trabajan, en Río Negro tenemos un gobernador que sigue obsesionado con recaudar a cualquier costo, metiéndole la mano en los bolsillos a los rionegrinos, aunque la provincia esté cada vez más quebrada”, sentenció.

Se preguntó además a dónde van los recursos de la recaudación provincial porque se evidencian falencias en los hospitales, las escuelas y la seguridad.

También Villaverde respondió a la expresión del gobernador -en una entrevista en Canal 10- quien calificó que las provincias se encontraban “en el peor momento de la relación” con Nación. La diputada valoró que esa situación se genera “porque el gobernador no entendió que hay que gobernar con eficiencia en la administración, reduciendo impuestos y achicando el Estado, la sociedad pide austeridad, no despilfarro”, refutó y enfatizó que en Río Negro se votó mayoritariamente a Milei y pidió que Weretilneck “debe respetar nuestra voluntad”.